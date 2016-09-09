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Владивостокцев приглашают на велогонку по территории кампуса ДВФУ
Открытая велогонка по территории кампуса ДВФУ (о. Русский) пройдёт завтра, 10 сентября, во Владивостоке. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", к участию приглашаются начинающие велосипедисты и профессионалы старше 18 лет.
Как сообщили организаторы – молодёжный проект «Сам себе велосипед» при поддержке администрации Владивостока, открытие мероприятия состоится в 14:50 около здания бывшей школы №5 на острове Русском (бухта Аякс, территория кампуса ДВФУ), в 15 часов - старт заездов. На 18 часов запланировано награждение победителей и закрытие соревнований.
«По регламенту в велогонке могут принять участие не более 100 велосипедистов, регистрация участников начнётся в 13 часов. Также была организована предварительная онлайн регистрация, при наборе максимального количества участников в онлайн заявках, регистрация на месте открыта не будет. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 209-57-67», - рассказал главный секретарь соревнований Антон Савенко.
Управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока приглашают на мероприятия всех желающих. Участие в велогонке – бесплатное, велосипеды также предоставляются в прокате «Сам себе велосипед» бесплатно.
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