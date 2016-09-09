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Жителей и гостей Владивостока приглашают установить городской рекорд по подтягиванию

09 Сентября 2016, 15:28 | Владивосток

В субботу, 10 сентября, в 11 часов на территории Спортивной набережной возле фонтана состоится спортивное мероприятие «Международный день подтягивания».

Как рассказали Деловой газете "Золотой Рог" организаторы мероприятия,  во Владивостоке: беговой клуб RunDNSRun и Международная организация по подтягиванию WorldPullupDay, перед жителями столицы Приморья стоит задача установить городской рекорд по подтягиванию, тем самым сделать максимальный вклад в общероссийский зачёт.

«Международный день подтягивания ежегодно отмечается в разных странах мира. После объявления результатов подтягиваний определится страна-победитель. Мы приглашаем к участию всех жителей города в возрасте от 4 до 75 лет внести свои, пусть, 5 или 10 подтягиваний, которые помогут России победить, — отметила тренер бегового клуба Ольга Гаева, — А самые ожидаемые гости мероприятия — представители спортивных федерации и объединений Владивостока».

Расписание мероприятия:

11:00 – разминка;

11:15 – командные подтягивания;

12:15 – индивидуальный зачет по подтягиванию для спортивных команд и для всех желающих;

12:45 – торжественное награждение участников.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города провести время с пользой и принять участие в спортивном состязании. Вход для зрителей и участников свободный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: паркур  спорт  подтягивание 



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