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Жителей и гостей Владивостока приглашают установить городской рекорд по подтягиванию
В субботу, 10 сентября, в 11 часов на территории Спортивной набережной возле фонтана состоится спортивное мероприятие «Международный день подтягивания».
Как рассказали Деловой газете "Золотой Рог" организаторы мероприятия, во Владивостоке: беговой клуб RunDNSRun и Международная организация по подтягиванию WorldPullupDay, перед жителями столицы Приморья стоит задача установить городской рекорд по подтягиванию, тем самым сделать максимальный вклад в общероссийский зачёт.
«Международный день подтягивания ежегодно отмечается в разных странах мира. После объявления результатов подтягиваний определится страна-победитель. Мы приглашаем к участию всех жителей города в возрасте от 4 до 75 лет внести свои, пусть, 5 или 10 подтягиваний, которые помогут России победить, — отметила тренер бегового клуба Ольга Гаева, — А самые ожидаемые гости мероприятия — представители спортивных федерации и объединений Владивостока».
Расписание мероприятия:
11:00 – разминка;
11:15 – командные подтягивания;
12:15 – индивидуальный зачет по подтягиванию для спортивных команд и для всех желающих;
12:45 – торжественное награждение участников.
Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города провести время с пользой и принять участие в спортивном состязании. Вход для зрителей и участников свободный.
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