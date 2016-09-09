"Адмирал" обыграл в Москве "Спартак"

Приморская команда отличилась после двух фиаско подряд

8 сентября. Москва. МСА "Лужники", 7 тыс. зрителей. «Спартак» (Москва) - «Адмирал» (Владивосток) – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

«Адмирал» решил исход матча уже к концу второго периода - к 34-й минуте у «моряков» отличились Роберт САБОЛИЧ и Александр ГОРШКОВ. Ворота приморской команды защищал Никита СЕРЕБРЯКОВ, ставший одним из лучших игроков матча.

В составе «Адмирала» дебютировал 26-летний канадский форвард Джеймс РАЙТ, в прошлом сезоне выступавший в АХЛ за «Бриджпорт Сайнд Тайгерс».

0:1 – Саболич (Блум, Саюстов) – 26:51.

0:2 – Горшков – 33:19.

1:2 – Дыбленко (Потапов) – 39:01.

Вратари: Свенссон – Серебряков.

Броски: 27 (4-11-12) – 24 (8-12-4).

Вбрасывания: 24 (5-13-6) – 26 (8-12-6).

Штраф: 4 (4-0-0) – 4 (4-0-0).

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Последние две игры провели очень неудачно, поэтому сегодня хотели набрать очки. Довольны, что привезем домой все три очка. Неплохо провели два периода, вели 2:0, но допустили ненужную ошибку, из-за которой страдали в прошлых матчах, и пропустили шайбу. В третьем периоде старались играть по счету, не дать соперникам никакого шанса. Думаю, с этой задачей мы благополучно справились.

Серебряков не основной наш вратарь. Мы просто выбираем голкипера на конкретную игру, вчера посовещались, решили, что он на данный момент сильнее. Со своей задачей Никита успешно справился.

Герман ТИТОВ, главный тренер ХК «Спартак»:

- По матчу буду краток: первую половину играли не очень удачно, не вошли в игру или думали отделаться малой кровью. А вот за вторую половину сегодняшней встречи ребятам выскажу благодарность. Разве что второй гол не забили, а так играли, старались, лезли на ворота, создавали моменты, но сегодня не получилось… Ничего, продолжаем двигаться дальше.

После этого матча «Адмирал» занимает 8-е место в Восточной конференции, имея 8 очков в активе после шести игр.

Хабаровский «Амур» прервал серию поражений, вырвав победу в овертайме в Нижнем Новгороде над «Торпедо» 1:0.

В следующем матче «Адмирал» 10 сентября на выезде сыграет с ХК «Сочи».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Спартак"