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Приморье может потерять большой баскетбол
«Спартак-Приморье» может остаться за бортом Суперлиги, если не будет решена проблема финансирования
Властям Приморья, не так давно пообещавшим сохранить визитную карточку приморского спорта баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», следует срочно принять меры по спасению популярного баскетбольного клуба, который вслед за выигрышем серебряных медалей Суперлиги оказался на грани расформирования.
С легкой руки местных властей ожидалось, что «Спартак-Приморье», в межсезонье лишившийся практически всех игроков и тренерского штаба, продолжит выступать в Суперлиге. При этом на старте первенства ставка будет сделана игроков местной школы, а дальнейшее усиление станет возможно после утверждения нового бюджета клуба. Но ожидания затягиваются. По сведениям газеты «Золотой Рог», 6 сентября состоялся исполком Российской федерации баскетбола (РФБ), на котором был утвержден состав участников баскетбольной Суперлиги и утвержден регламент турнира. «Спартак-Приморье» пока остается в списке участников, но ни одного контракта с игроками клуб не подписал и еще не начал подготовку к сезону! В то время как соперники уже успели провести сборы и приступили к контрольным матчам.
Суперлигу из-за финансовых проблем уже покинули три клуба. Такую же участь может ожидать и приморский клуб, ведь до старта чемпионата остается меньше месяца, а проблема с финансированием так и не решена.
Мало того, согласно предварительной версии календаря Суперлиги, уже 13 октября «Спартак-Приморье» должен принять в «Олимпийце» новичка лиги БК «Сахалин», в который не так давно перебрался весь тренерский штаб «Спартака» во главе с Эдуардом САНДЛЕРОМ и рядом ключевых игроков.
Шар на стороне администрации Приморья, которой вполне по силам которой сохранить «Спартак-Приморье», доказав, что в крае есть не только «Адмирал» и «Луч-Энергия».
Ранее попечительский совет баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» принял отставку главного тренера Эдуарда Сандлера, который объяснил свою отставку невозможностью сформировать во Владивостоке команду, способную бороться за медали. Зато такая возможность появилась у Сандлера на Сахалине, где он уже вовсю продвигает новый баскетбольный проект. С инициативой создания баскетбольной команды на базе профессионального спортивного клуба «Сахалин» выступил врио губернатора Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО. Его предложение поддержали в Российской федерации баскетбола и допустили команду к участию в суперлиге "А" чемпионата России, минуя низшие лиги.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье».
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