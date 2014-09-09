Хоккей: "Адмирал" потерпел третье поражение подряд

Команда из Владивостока уступила "Барысу" 0:4

8 сентября. Астана. ДС "Казахстан", 4 070 зрителей. "Барыс" (Астана) - "Адмирал" (Владивосток) 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

1:0 – Руденко (Антропов) – 09:43.

2:0 – Руденко (Старченко, Антропов) – 13:01.

3:0 – Бойд (Боченски, Доус) – 14:44.

4:0 – Руденко – 47:19 (4x5).

Вратари: Лацо – Ахонен, Налимов.

Броски: 23 (8-6-9) – 30 (10-10-10).

Штраф: 18 (4-4-10) – 28 (2-4-22).

У хозяев хет-триком отметился Константин РУДЕНКО. После третьей пропущенной шайбы Арии АХОНЕНА в воротах "Адмирала" заменил Иван НАЛИМОВ.

Таким образом, обе команды продлили свои серии на старте сезона до трех матчей: "Барыс" — победную, "Адмирал" - проигрышную.

Главный тренер ХК "Адмирал" Душан ГРЕГОР:

- Мне сложно подобрать слова к сегодняшнему матчу. Если вы ожидаете, что я буду критиковать свою команду, то сразу скажу – нет, не буду. Меня жизнь научила думать позитивно, и я стараюсь это делать. Мы допускали ошибки, и соперник нас незамедлительно наказывал. Мы играли не так плохо, как показал итоговый счёт.

Психологически после поражений команде сейчас очень тяжело, поэтому нам очень важно не поддаваться такому настрою, не сломаться. Мы сделаем выводы, но в тоже время постараемся найти и что-то положительное в нашей игре, и я это что-то сегодня видел вопреки результату. Ну и, конечно же, поздравляю соперника с победой! Ну а мы будем работать, будем стараться, - приводит слова Грегора официальный сайт "Барыса".

Хабаровский "Амур" на выезде обыграл "Салават Юлаев" 5:3.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ХК "Барыс".