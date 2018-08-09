www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира

09 Августа 2018, 07:02 | Владивосток

Наконец-то приморцы ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира

«Олимп-ФНЛ». 8 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород», 28,4 тыс. зрителей. «Нижний Новгород» - «Луч» (Владивосток) 0:0.

«Нижний Новгород»: Сысуев, Морозов, Федорив, Хайруллов, Симанов (Нежелев, 62), Аюпов, Делькин, Хрипков (Фомин, 76), Абазов, Палиенко (Сергеев, 68), Игнатович (Чирьяк, 80).

«Луч»: Котляров, Марущак, Павленко (Калугин, 63), Пономаренко, Степанец, Суслов, Царикаев, Машнев (Насадюк, 57), Визнович (Больевич, 86), Прокофьев, Хлебородов (Дзахов, 34).

Предупреждения: Хлебородов (32).

«Луч» набрал очки в третьем матче подряд, грамотно «засушив» игру в Нижнем Новгороде.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Нижний Новгород»:

- В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые так здорово нас поддерживали сегодня. Атмосфера на стадионе была просто шикарная. Ребята очень хотели порадовать болельщиков, играли с желанием, с большой самоотдачей. Увы, сегодня мы потеряли два очка. Для меня это очень грустный день. Мы играли против команды, которая всю игру оборонялась. Пытались растянуть их оборону, и порой у нас это получалось. К сожалению, мало было прострелов, ударов по воротам. Ну и свои моменты, конечно, надо реализовывать. Отмечу, что у команды есть огромное желание расти и прогрессировать. Будем продолжать вырабатывать менталитет победителей.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Предполагали, что матч будет тяжелый. Наша команда не до конца восстановилась после игры с «Балтикой». На перекладных добирались до Нижнего Новгорода и игру соперника разбирали уже здесь. Результатом доволен. В первом тайме мы в основном оборонялись, практически не угрожая воротам соперника. После перерыва у нас что-то стало получаться. Но сегодня нашей команде в целом повезло. Благодарен ребятам за то, что они выдержали натиск соперника.

Я поздравляю нижегородцев с таким прекрасным стадионом. Надеюсь, в ближайшем будущем ваша команда решит задачу по выходу в премьер-лигу. Очень приятно играть при таком количестве зрителей. Такой посещаемости позавидовали бы и клубы премьер-лиги.

Хабаровский «СКА-Хабаровск» сыграл вничью 1:1 в Тюмени с местной «Тюменью» за счет гола экс-игрока «Луча» КАЗАНКОВА.

После пяти туров «Луч» идет на 14 месте, имея в активе 5 очков, «СКА-Хабаровск» с 9 очками занимает 6-ю строчку.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Нижний Новгород».


 
Автор:
Теги: футбол  "СКА-Хабаровск"  "Луч"  ФНЛ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru