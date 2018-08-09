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Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
Наконец-то приморцы ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
«Олимп-ФНЛ». 8 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород», 28,4 тыс. зрителей. «Нижний Новгород» - «Луч» (Владивосток) 0:0.
«Нижний Новгород»: Сысуев, Морозов, Федорив, Хайруллов, Симанов (Нежелев, 62), Аюпов, Делькин, Хрипков (Фомин, 76), Абазов, Палиенко (Сергеев, 68), Игнатович (Чирьяк, 80).
«Луч»: Котляров, Марущак, Павленко (Калугин, 63), Пономаренко, Степанец, Суслов, Царикаев, Машнев (Насадюк, 57), Визнович (Больевич, 86), Прокофьев, Хлебородов (Дзахов, 34).
Предупреждения: Хлебородов (32).
«Луч» набрал очки в третьем матче подряд, грамотно «засушив» игру в Нижнем Новгороде.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Нижний Новгород»:
- В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые так здорово нас поддерживали сегодня. Атмосфера на стадионе была просто шикарная. Ребята очень хотели порадовать болельщиков, играли с желанием, с большой самоотдачей. Увы, сегодня мы потеряли два очка. Для меня это очень грустный день. Мы играли против команды, которая всю игру оборонялась. Пытались растянуть их оборону, и порой у нас это получалось. К сожалению, мало было прострелов, ударов по воротам. Ну и свои моменты, конечно, надо реализовывать. Отмечу, что у команды есть огромное желание расти и прогрессировать. Будем продолжать вырабатывать менталитет победителей.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Предполагали, что матч будет тяжелый. Наша команда не до конца восстановилась после игры с «Балтикой». На перекладных добирались до Нижнего Новгорода и игру соперника разбирали уже здесь. Результатом доволен. В первом тайме мы в основном оборонялись, практически не угрожая воротам соперника. После перерыва у нас что-то стало получаться. Но сегодня нашей команде в целом повезло. Благодарен ребятам за то, что они выдержали натиск соперника.
Я поздравляю нижегородцев с таким прекрасным стадионом. Надеюсь, в ближайшем будущем ваша команда решит задачу по выходу в премьер-лигу. Очень приятно играть при таком количестве зрителей. Такой посещаемости позавидовали бы и клубы премьер-лиги.
Хабаровский «СКА-Хабаровск» сыграл вничью 1:1 в Тюмени с местной «Тюменью» за счет гола экс-игрока «Луча» КАЗАНКОВА.
После пяти туров «Луч» идет на 14 месте, имея в активе 5 очков, «СКА-Хабаровск» с 9 очками занимает 6-ю строчку.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Нижний Новгород».
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