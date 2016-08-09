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"Адмирал" прошелся катком по китайской команде
Во втором матче предсезонного турнира в Астане «моряки» обыграли «Куньлунь Ред Стар»
Кубок президента Казахстана. 9 августа. Астана, Ледовый дворец. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).
«Куньлунь Ред Стар»: Бирюков; Макаров; Мянтюля – Яласваара, Пёйсти – Лахти – Рау; Зотов – Микулович (4), Флёри (4) – Коллинз – Бакош; Перетягин – Виклунд (4), Величкин – Юйэнь – Яшин; Гуань Ван, Ин Чжу Ся.
«Адмирал»: Третьяк; Бартулис (к) – Глазков, Казаков (2) – Саюстов – Саболич; Конев – Скутар, Ткачёв – Фисенко – Сигарёв (2); Мнацян – Ильин, Краснослободцев – Ильин – Воронин (4); Гайнетдинов (2) – Макаренко – Метлюк, Гимбатов, Гичибеков.
Броски: 16 (6+5+5) – 41 (15+15+11)
Вбрасывания: 33 (8+10+15) – 24 (9+9+6)
Голы: 0:1 Саюстов (Казаков, 07:07-бол), 0:2 Ткачев (Фисенко, 25:51), 0:3 Макаренко (Фисенко, 33:20), 0:4 Глазков (Саболича, Казаков, 58:33).
Ворота «Адмирала» защищал Максим ТРЕТЬЯК, легко справлявшийся с редкими выпадами «красных звезд», среди которых затесались аж три китайских игрока.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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