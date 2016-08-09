Во Владивостоке набирают волонтеров на первый международный марафон

24 сентября во Владивостоке пройдет первый международный марафон. Как сообщают организаторы, продолжается набор волонтеров, которые будут оказывать помощь организаторам спортивного мероприятия. Ориентировочная занятость – с 15 по 24 сентября. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", масштабное спортивное событие пройдет при поддержке администрации Владивостока.

Чтобы записаться волонтёром, необходимо прислать заявку по адресу info@rundnsrun.ru. Подробности на сайте международного марафона. Заявки принимаются до 15 августа. Более подробную информацию и требования к соискателям можно узнать по телефону 8 800 505 47 20.

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Напомним, в сентябре 2016 организаторы «Владивостокского марафона» ожидают к участию до 5000 спортсменов, в том числе из стран АТР. Для спортсменов маршрут разбит на три дистанции – 5 километров (для новичков), 21 километр – для тех, кто серьезно занимается бегом, и полноценная марафонская дистанция – 42 километра – для профессионалов. Кроме того, такой марафон - это отличная возможность для студентов поучаствовать в качестве волонтеров в мероприятии крупного масштаба. Каждый получит грамоту, подтверждающую опыт в организации крупного спортивного мероприятия.