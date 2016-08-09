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"Адмирал" начал предсезонный турнир в Астане с поражения от новокузнецкого "Металлурга"
«Моряки» не реализовали ни одного буллита
Кубок президента Казахстана. 8 августа. Астана, Ледовый дворец. «Металлург» (Новокузнецк) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
8 августа. Астана. Ледовый дворец. 239 зрителей. Судьи: Букин, Соболев
«Металлург»: Бирюков; Куклев (А) — Лямкин, Плотников — Земченко — Лебедев; Цветков — Дьяков, Караваев — Вихарев — Комаристый (А); Постников — Фаткуллин, Благой — Полищук (К) — Мусин; Таталин — Васильченко, Язьков — Разумов — Креган; Щукин, Семенов.
«Адмирал»: Бобков; Бартулис (К) — Блум, Саболич — Саюстов — Горшков; Гавриленко — Глазков, Казаков — Фисенко — Сигарев; Земченок — Конев, Александров — Мамин — Лугин; Мнацян — Ильин, Краснослободцев — Иванов — Воронин.
Броски: 26 (9+12+4+1) – 39 (9+16+11+3)
Вбрасывания: 22 (6+13+3+0) – 23 (6+7+9+1)
Голы: Сигарев (Казаков, Ильин), 04.04 (0:1). Васильченко (Креган, Разумов), 07.54 (1:1). Вихарев (Караваев, Дьяков), 20.48 (2:1). Иванов (Глазков), 21.39 (2:2). Комаристый, 65.00 (3:2 — победный буллит).
В отсутствие воспитанника новокузнецкого хоккея Ивана НАЛИМОВА ворота «моряков» защищал Игорь БОБКОВ. В составе «Адмирала» на лед против своей бывшей команды вышел лидер новокузнечан образца прошлого чемпионата Максим КАЗАКОВ. Он принял участие в первой заброшенной шайбы в розыгрыше Кубка, ассистировав Андрею СИГАРЕВУ.
В серии буллитов Александр Комаристый реализовал первую же попытку, а вратарь «Металлурга» Михаил БИРЮКОВ ни разу не позволил переиграть себя нападающим «Адмирала».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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