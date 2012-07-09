Станет ли приморская команда «Восток» чемпионом России?

В этом году в командном чемпионате России по спидвею принимают участие пять команд. Чемпионат проходит в два круга. В течение сезона команды должны провести по две встречи между собой. Нынешний регламент по-прежнему разрешает нанимать командам иностранных легионеров.

Лидеры и аутсайдеры

В стартовом матче командного чемпионата России, который проходил в городе Тольятти 17 мая, «Восток» проиграл местной команде «Мега-Лада» со счетом 41:49. Решающий перевес хозяевам трека обеспечил никто иной, как Артем ЛАГУТА, выигравший все шесть заездов у своих недавних напарников по команде. Через неделю «Восток» встречался с соперниками из города Салават. Хозяева трека, хоть и выставили довольно внушительный состав, но, не имея финансирования на текущий сезон, оказались не столь мотивированными и подготовленными, чтобы на равных противостоять разозленным поражением дальневосточникам. Следующей выездной гонкой в рамках командного чемпионата стала встреча с его явным аутсайдером - клубом из города Октябрьский, который, имея славную историю в прошлом, ныне обитает в самом низу таблицы и едва сводит концы с концами. Победа «Востока» с разницей почти в двадцать очков была вполне предсказуема.

Первая для «Востока» домашняя гонка состоялась 28 июня. Соперниками нашей команды стали гонщики из Октябрьского, которые месяцем ранее уже испытали горечь поражения в своих стенах от приморцев. На трек стадиона «Авангард» наши соперники вышли с пятью гонщиками вместо принятых семи, и к тому же в отсутствие своего лидера Дениса ГИЗАТУЛЛИНА. Зато наша команда значительно укрепилась за счет вернувшегося в строй Григория ЛАГУТЫ, который был полон желания отработать свое отсутствие и вернуть значившийся за ним должок. В итоге именно он заработал для «Востока» наибольшее количество очков, выиграв все свои заезды. Гости из Октябрьского только два своих заезда сумели свести вничью, но при этом во всех 15 заездах победы одерживали гонщики «Востока».

Импорт и экспорт

После восьми прошедших гонок в командном чемпионате России по спидвею определилась тройка лидеров. Реальную возможность взять золото имеют «Турбина» из города Балаково, «Мега-Лада» и «Восток». Эти команды в сезоне 2012 года располагают не только лучшими гонщиками России, но и могут себе позволить в случае необходимости приглашать иностранных звезд. Конечно, далеко не всегда это приносит тот эффект, на который рассчитывают менеджеры команд, и временами происходит так, что блистающий на мировой сцене гонщик, оказавшись в российской глубинке, тушуется и теряет все те качества, ради которых ему, собственно, и платят немалую зарплату.

По ходу чемпионата «Мега-Лада», «Турбина» и «Восток» пользовались возможностью укрепить свои ряды за счет иностранных гонщиков. Джейсон КРАМП и Мариуш ПУШАКОВСКИ по одному разу отметились в «Востоке». Райан САЛЛИВАН и Грег ХЭНКОК на двоих провели три гонки в «Мега-Ладе». И, наконец, «Турбина» в очень важной для себя встрече против «Мега-Лады» один раз призывала в свои ряды Антонио ЛИНДБАКА.

В целом, анализируя выступления иностранцев в российском чемпионат, можно сделать вывод, что клубы получили то, на что рассчитывали. К примеру, хорошо известный выступлениями за российские клубы Салливан в двух своих гонках за «Мега-Ладу» положил в ее копилку 22 балла. А самым удачным вложением средств можно считать Крампа («Восток») и Линдбака («Турбина»), которые, проведя по одной гонке, сумели заработать для своих команд соответственно 12 и 15 очков. Впрочем, ни тот, ни другой не смогли превзойти результативность признанных лидеров тех команд, за которые они выступали. На протяжении первой половины сезона «паровозом» в «Востоке» являлся Ренат ГАФУРОВ, заработавший в общей сложности 57 баллов, в «Мега-Ладе» - Артем ЛАГУТА (44 балла), в «Турбине» - Роман ПОВАЖНЫЙ (37 баллов).

«Очень важной гонкой для нас станет встреча с командой «Турбина» из города Балакова, которая состоится на стадионе «Авангард» 19 июля, - говорит главный тренер команды «Восток» Игорь СТОЛЯРОВ. - Наши соперники являются чемпионами 2011 года и имеют в своем составе звезд первой величины. Они тоже понимают, что для них эта встреча является решающей, поэтому в их составе будут не только все самые лучшие гонщики, но и легионер Антонио Линдбек, являющейся на сегодняшний день одним из сильнейших в мире. Бесспорно, «Турбина» - соперник грозный, но и мы настроены на победу. Против Линдбека мы выставим еще более опытного Джейсона Крампа. Так что зрителей ждет схватка, которую будут помнить и обсуждать еще не один год».

Дмитрий БОРИСОВ, "Золотой Рог".