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«Звезды Приморья-2012» закрыли танцевальный сезон

09 Июля 2012, 20:18 | Владивосток

Один из крупнейших турниров Дальневосточного региона по спортивным бальным танцам «Звезды Приморья-2012», завершивший танцевальный сезон, прошел во Владивостоке 1 июля в 22-й раз. На него собрались 333 танцевальных дуэта из разных уголков Дальнего Востока. Но основная борьба развернулась между приморскими и хабаровскими парами – практически во всех категориях они поделили между собой призовые места.

Так, в молодежной возрастной категории первые два места – у хабаровских пар из клуба «Мозаика»: Егор СИДОРОВ – Ксения ТУМАЕВА на первом месте, Илья ДРОНОВ – Альбина ДЕМИНА – на втором. Третье место – у представителей владивостокского клуба «Танцевальный мир» – Ильи ЛУБСКОГО и Полины ФАЙН.

В категории «Юниоры 2» (14-15 лет) сильнейшими оказались приморские пары. Первое место по европейской программе у Никиты ТЕРЕШИНА и Полины ПУСТОВАЛОВОЙ из владивостокского клуба «Созвездие улыбок». В «латине» победителями стали ребята из Уссурийского клуба «Фортуна-дэнс» – Юрий ФЕДОРЕНКО и Екатерина ЛЯТАНСКАЯ.

Среди танцоров 12-13 лет лучшей по двум программам стала пара Владислав СТЫЦЮК и Варвара КУРДАКОВА из владивостокского клуба «Торнадо дэнс».

Среди детских пар лучшими также стали пары из Приморья. Первое место в «стандарте» судьи отдали паре из находкинской «Надежды» Глеб АСПАРЕЕВ – Элина КЕЛИГОВА, лучшими в «латине» стали воспитанники клуба «Созвездие улыбок» Игорь КЛИНСКИЙ и Елизавета БЕЛОНОГОВА.

Больше всего зрительских оваций снискали самые опытные взрослые танцевальные дуэты. В европейской программе на первом месте пара из Находки – Иван АВДИЕНКО и Виктория ЛИ, в «латине» – пара из «Торнадо дэнс» Сергей ПАНЧЕНКО и Ольга КОСТЮЧЕНКО.

«Конкурсную часть фестиваля мы стараемся сделать максимально привлекательной для участников, – говорит вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края, президент фестиваля «Звезды Приморья», заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. – Стараемся удержать высокий уровень фестиваля, приглашая статусную судейскую бригаду – конкурсные пары традиционно оценивают судьи первой, всероссийской и международной категорий из самых разных городов России. Этот год не стал исключением – оценить уровень дальневосточных пар приехали судьи из Москвы и Нижнего Новгорода, Астрахани и Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Китая».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».

Автор: Елена Ардальянова
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