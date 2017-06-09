С "Лучом-Энергией" произошло невероятное

Несмотря на вылет по спортивному принципу

Общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сегодня утвердило состав участников первенства России по футболу-2017/18. В него вошли все команды ФНЛ, оставшиеся в лиге по итогам сезона-2016/17 по спортивному принципу, добавились выбывшие из премьер-лиги «Оренбург», «Крылья Советов» и «Томь», а также победители четырех зон Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Авангард» (Курск), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Ротор» (Волгоград) и «Олимпиец» (Нижний Новгород).

В свою очередь, место победителя зоны «Восток» ФК «Чита», отказавшегося проходить процедуру лицензирования в ФНЛ, занял владивостокский «Луч-Энергия», финишировавший по итогам первенства России по футболу-2016/17 на 16-ом месте.

Интрига о том, кто будет тренировать «Луч» в новом сезоне, сохраняется до 12 июня, когда обновленная команда соберется в Минске на сборе.

По словам исполнительного директора ассоциации ФК «Луч-Энергия» Александра ГОЛУБЧИКОВА, в столице Белоруссии планируется собрать порядка 35 футболистов. При этом новички будут иметь статус свободного агента, сообщил менеджер в интервью клубному сайту.

Как стало известно газете «Золотой Рог», полузащитник Алексей РЕБКО и защитник Михаил ПОПОВ уже перебрались из Владивостока в московский «Арарат», готовящийся дебютировать в ПФЛ. Защитник Алексей ГРИЦАЕНКО еще в начале года подписал соглашение с «Краснодаром».

На данном этапе достигнута предварительная договоренность провести контрольные матчи с казанским «Рубином», астраханским «Волгарем», чемпионами Армении («Алашкерт») и Узбекистана («Локомотив», Ташкент), а также местными командами.

Первенство ФНЛ 2017-2018 «Луч-Энергия» начнет 8 июля матчем в Самаре против местных «Крыльев Советов».

Заключительный тур первенства в принятом общим собранием клубов ФНЛ проекте намечен на 12 мая 2018 года, а переходные матчи с командами премьер-лиги – на 17-е и 20 мая.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»