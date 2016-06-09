Ребята из Владивостока примут участие в международных соревнованиях по подводной робототехнике

Команды Центра развития робототехники и Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского из Владивостока примут участие в международных соревнованиях по подводной робототехнике в США. На финальных соревнованиях International MATE ROV Competition, которые пройдут с 23 по 25 июня, владивостокские робототехники будут соревноваться с более чем 60 сильнейшими командами мира. Соревнования пройдут в лаборатории нейтральной плавучести НАСА, расположенной в городе Хьюстон (Техас, США). Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на организиторов мероприятия.

В соревнованиях за право попасть на международные соревнования боролись более 600 команд со всей страны - отборочные этапы проходили в разных регионах России. С 6 по 7 мая на базе МГУ имени адмирала Г.И. Невельского прошли также региональные соревнования Приморского края по подводной робототехнике в категории Ranger. В рамках подготовки к региональному этапу команды должны были в течение полугода разработать совершенно нового подводного робота, провести его испытания в бассейне, научив выполнять поставленные организаторами задачи, написать технический доклад и подготовить выступление перед жюри.

Победителем регионального этапа стала команда школьников из Центра развития робототехники Владивостока. Ребята будут уже второй год представлять нашу страну на международных соревнованиях по подводной робототехнике.

Кроме того, вместе со школьной командой в США полетит и студенческая команда от МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Она будет участвовать в более сложной категории Explorer, где глубина погружения достигает 12 метров. Для участия в соревнованиях ребята из Морского университета отправили промо-видео своего робота организаторам и тоже были приглашены на чемпионат.

Каждый год тематика международных соревнований меняется: от спасения подводных лодок до исследования морских глубин Арктики. Но всегда это связано с актуальными задачами, для выполнения которых используются подводные роботы.

В этом году соревнования посвящены запланированной отправке робота на спутник Юпитера - Европу - для исследования недавно найденного океана под огромной толщей льда. Кроме того, участникам предстоит ликвидировать аварию на нефтяной платформе у берегов Мексики с помощью телеуправляемых подводных аппаратов.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.