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Зиявудин Магомедов лично возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
Глава группы "Сумма" обещает клубу приличный по меркам КХЛ бюджет
Председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин МАГОМЕДОВ избран президентом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" (Владивосток).
Как уже сообщала деловая газета "Золотой Рог", главным тренером команды назначен белорусский специалист Александр АНДРИЕВСКИЙ. Руководить спортивным блоком клуба будет Ильдар МУХОМЕТОВ, который до прихода в "Адмирал" занимал должности спортивного директора "Барыса" (Астана), а также первого заместителя главного менеджера ЦСКА (Москва).
"Развитие Дальнего Востока сегодня является одним из ключевых национальных приоритетов. Понимая это, а также следуя корпоративной политике по реализации социально ответственных проектов в регионах присутствия бизнеса Группы "Сумма", мы два года назад решили создать во Владивостоке хоккейный клуб. Многие спрашивали, зачем мы создаем клуб КХЛ в, казалось бы, далеком от хоккея городе. Два сезона аншлагов на домашней арене "Адмирала" дали исчерпывающий ответ на этот вопрос. За это время Владивосток стал по-настоящему хоккейным городом, и мы хотим, чтобы он был ключевой точкой на карте КХЛ. Не менее важным результатом является развитие массового и детского хоккея в Приморском крае, которое началось благодаря созданию "Адмирала" и с каждым днем набирает обороты", - отметил Зиявудин Магомедов.
Напомним, что к началу июня ХК "Адмирал" остался без менеджмента, тренерского штаба, пресс-атташе и ряда ведущих игроков. Экс-президент клуба Александр МОГИЛЬНЫЙ увел из Владивостока в хабаровский "Амур" главного тренера Сергея ШЕПЕЛЕВА и семь игроков клуба. Также в Хабаровск перебрался генеральный директор "Адмирала" Александр ФИЛИППЕНКО. В новой должности Александр Могильный сразу же заявил, что примет в ХК "Амур" всех работников "Адмирала", изъявивших желание перебраться в Хабаровск.
Александр Могильный занимал должность президента "Адмирала" с момента создания клуба в 2013 году. По ходу второго сезона у спонсоров клуба возникли претензии к менеджменту.
"Несмотря на то что бюджет "Адмирала" был существенно увеличен по сравнению с первым сезоном существования клуба, выступил он гораздо хуже. Причиной тому стали ошибки менеджмента, в том числе в селекционной политике", - пояснял глава "Суммы спорт" (курирует спортивные проекты группы "Сумма") Камил ГАДЖИЕВ.
Досье "Золотого Рога"
Хоккейный клуб "Адмирал" был создан в 2013 году. Юридический статус ХК "Адмирал" - некоммерческое партнерство, членами которого на данный момент выступают администрация Приморья и структуры группы "Сумма" (контролирует Транспортную группу FESCO).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Походу ребятки заигрались, вот и доигрались, что сам владелец послал их лесом и решил стать во главе этого недоклуба!