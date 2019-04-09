Баскетбол: "Спартаку-Приморье" подставили подножку

Команда из Владивостока проиграла команде своего бывшего главного тренера

Баскетбол. Cуперлига-Первый дивизион. 8 апреля. Ижевск. «Купол-Родники» (Ижевск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 77:73 (20:28, 17:14, 20:15, 20:16)

«Купол-Родники»: Карпеко – 22 очка, Русецкий, Самсонов, Бревнов – по 13 очков.

«Спартак-Приморье»: Голубович – 13 очков (8 подборов, 1 передача), Чернов – 9 (2 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Кривошеев – 8 (7 подборов, 1 передача), Вздыхалкин – 8 (4 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Разумов – 7 (4 подбора, 3 передачи), Колюшкин – 7 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Коллинс – 7 (1 подбор, 2 передачи), Мотовилов – 5 (1 передача, 1 перехват), Заряжко – 5 (1 подбор), Саяпин – 2 (3 подбора, 1 передача), Бабайлов – 2 (2 подбора, 1 перехват).

Как сообщает официальный сайт БК «Спартавк-Приморье», наша команда начала матч с рывка «7:0», чем заставила взять быстрый тайм-аут Милоша ПАВИЧЕВИЧА. Незапланированный перерыв пошел на пользу сопернику, и в середине четверти Карпеко вывел вперед «Купол-Родники» - 15:14. Но в концовке периода «Спартак» набрал 8 очков подряд и ушел на перерыв, выигрывая «28:20». Второй тайм-аут в первой половине наставник хозяев взял, когда его команда проигрывала с двузначным отставанием. Вскоре останавливать игру пришлось уже Максиму УЧАЙКИНУ, но выиграть отрезок наша команда не смогла, и на большой перерыв приморцы ушли с преимуществом в один бросок - 40:37.

В первой половине приморцы забросили всего две «трешки», ижевчане – в два раза больше, и еще четыре трехочковых добавили в третьем периоде. Причем из-за «дуги» попали «большие» хозяев Карпеко и Минченко, и благодаря этим попаданиям «Купол-Родники» вышли вперед. Однако заключительная десятиминутка началась при равном счете – 57:57. Таймер начал отсчитывать последние две минуты, когда счет был так же равным. «Трешку» забросил Самсонов, Коллинс ответил тем же. Карпеко опять вывел вперед хозяев, заработав «два с фолом». Две попытки из-за дуги не реализовали Коллинс и Вздыхалкин, и в ответной атаке «Спартак» вынужден был фолить. Хамитов с линии дважды промазал и подарил шанс нашей команде, но убежавший в быстрое нападение Чернов выпустил мяч за лицевую.

10 апреля «Спартак-Приморье» проведет заключительный домашний матч сезона. Игра с МБА в «Олимпийце» начнется в 19:00.

Газета «Золотой Рог»

Фото БК "Спартак-Приморье"