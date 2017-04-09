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"Спартак-Приморье" начал полуфинальную серию с поражения в Сургуте
Команда осталась без Ганькевича
8 апреля. Сургут. Суперлига - Первый дивизион. Суперлига. 1/2 финала. Матч первый. «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 83:75 (20:27, 26:12, 12:9, 25:27). Счет в серии 1:0
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 22 очка (10 подборов), Ключников – 20 (6 передач), Матеюнас – 14 (4 передачи), Белов – 9, Кирдячкин – 5 (2 подбора), Мартин – 3 (5 подборов), Савельев – 2 (3 передачи), Анисимов, Бабайлов – 3, Кирдячкин, Белов.
«Университет»: Лепоевич – 29 очков, Лекавичус – 14, Пушкин – 11, Иванов – 9, Савенков – 6 (8 подборов).
Первую игру «сделали» легионеры «Университета» ЛЕПОЕВИЧ и ЛЕКАВИЧУС, на двоих набравшие больше половины очков хозяев. У «Спартака» отсутствовали травмированные ГАНЬКЕВИЧ и ЧЕРНЫШ, зато три с половиной минуты отыграл уже давно попавший в опалу к главному тренеру АНИСИМОВ.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Сегодня проиграли, но уже думаем о завтрашней игре, чтобы не повторить те ошибки, которые допустили сегодня. Сегодня был шанс, мы держались до конца, и буквально пара ошибок решила исход встречи. У меня оптимистичный настрой, ни в коем случае не считаю, что мы слабее «Университета», нужно настроится по максимуму и постараться выиграть один матч на выезде.
ПСК «Сахалин» на своей площадке уступил «Рязани» 64:84, «Урал» обыграл «Самару» 78:61.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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