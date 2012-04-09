«Луч-Энергия» переиграл во Владивостоке новороссийский «Черноморец»

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля, ZRPRESS. «Луч-Энергия» в крайне напряженном матче переиграл на домашней арене новороссийский «Черноморец» 2:1 и покинул «зону вылета», набрав равное количество очков (по 46) с калининградской «Балтикой», занимающей пятую строчку снизу турнирной таблицы. 13 апреля наша команда играет во Владимире с местным «Торпедо».

После вялотекущего первой тайма, счет на 47-й минуте открыл СЛАВНОВ, реализовав штрафной, назначенный за снос одного из лучших игроков матча БЕЭ. Игра пошла живее, гости попытались отыграться, а «Луч», благодаря освободившимся зонам стал больше угрожать воротам соперника. Вышедший на замену ДЕДЕЧКО на 80-й минуте закрепил преимущество, направив мяч в ворота, неосмотрительно покинутые вратарем гостей. Главный тренер гостей Игорь ЧЕРНИЙ после матча отметил, что к бывшему голкиперу «Луча» ЧИХРАДЗЕ есть претензии по обоим голам.

До конца матча оставалось чуть больше десяти минут и, казалось, исход матча предрешен. Но ЗЕМЧЕНКОВ сумел отыграть один мяч на 87-й минуте. «Черноморец» пошел вперед всей командой и имел шанс добиться ничейного результата. В самой концовке матча в штрафной хозяев произошел «пожар». Игрок «Черноморца» упал вблизи ворот, но судья не увидел в этом эпизоде нарушения правил.

Комментарий с официального сайта ФК «Черноморец»:

– Судейский беспредел против «Черноморца» на выездах продолжается. После Оренбурга, где арбитр не назначил три пенальти, то же самое (во Владивостоке) сотворил судья из Рыльска Сергей КОСТЕВИЧ. Еще в первом тайме рефери проигнорировал очевидные нарушения на КОБЕНКО и АКСЮТЕНКО, а во втором тайме при счете 2:1 посчитал, что не было нарушения правил против ОКРОЧКОВА, врывавшегося в штрафную «Луча» (в этом случае отмашку дал боковой судья. – Прим. авт.).

Сергей Павлов, главный тренер «Луча-Энергии»:

- Трудная игра, она должна была быть трудной. У нас каждая игра будет, как Кубок, что в Калининграде, что в первый раз с Хабаровском, что эта игра. Они где-то похожи, потому что качество полей в первых играх и уровень готовности команд приблизительно одинаковы. Матчи идут «мяч в мяч» – туда-сюда. Первый тайм нам откровенно не удался, мы никак не могли разбежаться. Я не скажу, что соперник владел территорией и инициативой, просто у нас был большой брак, видимо, и нервозность. А второй тайм мы играли лучше: и контроль мяча появился, моменты, подходы, немножко раскрепостились, и пошел футбол.

Такой же матч будет во Владимире - в один момент. Если мы Хабаровску уступили в добавленное время, до смешного – была абсолютно ничейная игра, надо было просто «доезжать». В Калининграде мы устояли, была ровная игра, а второй тайм мы играли лучший. И сегодня второй тайм играли посильнее. Явно, посильнее. Вот три наши игры – поражение, ничья и победа.

Хотел бы поблагодарить болельщиков. Молодцы, мужики, ходят на футбол, поддерживают. Владивосток, еще раз повторяю, футбольный город. Сегодня была поддержка губернатора. Спасибо, что пришел на игру в такой трудный момент. После игры он зашел, поздравил ребят с победой. Это важный момент чисто психологически. - Скажите, каковы перспективы ТИХОНОВЕЦКОГО? Он сегодня выглядит хуже остальных форвардов, которые выходят на поле?

- По контрольным играм – не лучше. Но одно дело контрольные игры, а другое – чемпионат. Есть такая разницы – контрольные игры играет, а потом выходит и. . . На тренировках он не убеждает, что готов выйти на поле. Нет у меня такого убеждения. Хотя, если хватит терпения бороться, то шанс будет у всех. Кто как им воспользуется. - Каково состояние РЕЗНИКОВА?

- Это потеря серьезная. Резников – креативный футболист, с высокой скоростью, дриблингом, с великолепным ударом. Был в прекрасной форме, добавлял динамики в нашу среднюю линию. Он уже начал работать по индивидуальной программе, прошло 9 дней. Вес, в принципе, держит. Думаю, дня через три побежит. Сколько потребуется для полного восстановления - неделя или две – не буду загадывать.

Сегодня ДИЕГО лучше сыграл, чем в прошлом матче. Хороший футболист. Но всегда нужно время на притирку. А тут еще нервозность, каждая игра – Кубок, все немножко упрощается. А поле еще способствует ошибкам. Я не хочу сказать что газон плохой. Работникам надо сказать спасибо, за то что они в эти сроки подготовили газон на котором можно играть в футбол. Я думаю, качество игры и одной, и другой команды было бы более эффективным и интересным. Но сейчас апрель месяц, что вы хотите.

- Сегодня откровенно неважно выглядел СТРЕЛКОВ. Что с ним?

- Я тоже считаю, что он может играть сильнее. Потенциал у этого футболиста большой. Ждем большего.

- Как игроки переносят нынешний график игр с постоянными перелетами?

- Тяжело. Тяжело спят, тяжело встают. Даю досыпать. Легко не получается. Но, хочу сказать, это объективная реальность. Мы сами себя загнали в такую ситуацию. Футбол – это кураж, а сегодня надо играть с оглядкой. Турнирное положение давит. Надо терпеть. - Вы заменили БЕЭ. Он не готов на полный матч?

- У него были силы играть. Но я посчитал, что АЛХАЗОВ свежий выйдет и сделает больше. И когда второй мяч мы забили, там напряжение создавал Алхазов, он хорошо открывается. А Дедечко вторым номером использовал момент. Они вдвоем сработали в том эпизоде (когда забивался гол). А у Джонатана было достаточно времени, чтобы себя проявить. Я показал ему: ты - на замену? Он ответил: да. Но так с поля не уходят. Публика закричала: «кого меняете, «звезду»?! Я тебе дам «звезду»! У него было 70 минут. Забивай, и можешь идти пить чай. Но ты не забил, а значит ТАК (с явно выраженными претензиями. – Прим. авт.) с поля уходить не имеешь права.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».