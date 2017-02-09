"Луч-Энергия" продолжает побеждать, не получая зарплаты

В команде из Владивостока не будет бразильца

Бразильский полузащитник Кристиан СИЛЬВА, отыгравший за «Луч-Энергия» всего двадцать минут в товарищеском матче, покинул расположение команды. Игрок, до этого не выступавший за пределами Бразилии, не подошел приморцам по игровым характеристикам.

Тем временем подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА одержали вторую победу на сборе в Турции.

«Ферроникели (Косово) – «Луч-Энергия» (Владивосток) - 0:1 (0:1). Гол: Столбовой (28).

«Луч-Энергия»: Котляров (Гаврилов, 40), Попов, Кашкавал (Смирнов, 46), Коломыц (Белоногов, 46, Ветошкин, 80), Пискунов (Джигкаев, 46), Петраков (Носов, 46, Холодилов 85), Пономаренко, Машнев (Чечин, 65), Килин (Янзин, 46), Столбовой (Михалев, 46), Гордиенко (Минич, 46).

Несмотря на победный настрой желто-синих, до сих пор неясно, продолжит ли «Луч» выступать в первенстве ФНЛ, а если да, то в каком составе. По словам игроков, задержка по зарплате составляет несколько месяцев.

Тем временем бывший полузащитник «Луча-Энергия» Максим АСТАФЬЕВ, последним клубом которого была «Мордовия», перебрался в «СКА-Хабаровск». Вчера хабаровчане вылетели на ипр для участия в Кубке ФНЛ.

Еще одни бывший игрок «Луча» вратарь Денис КНИГА продолжит карьеру в «Нефехимике» на правах аренды от «Тосно».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»