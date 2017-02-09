"Спартак-Приморье" второй раз в сезоне обыграл "Урал"

Команда из Владивостока сыграла в Екатеринбурге по-мужски жестко

8 февраля. Суперлига - Первый дивизион. Екатеринбург. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 64:75 (15:12, 16:23, 13:18, 20:22)

«Урал»: Горнаев – 16 очков (11 подборов), Ткаченко - 14, Комиссаров – 12 (7 подборов), Незванкин – 9, Зверков - 7.

«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 18 очков (13 передач), Кривошеев – 15 (12 подборов), Мартин – 14 (5 подборов), Ганькевич – 10 (9 подборов), Бабайлов – 8, Белов - 7

Хороший матч провел разыгрывающий приморцев Андрей МАТЕЮНАС, противоядия против которого уральцы в отличие от новосибирцев так и не нашли. Во второй половине пошла игра и у чернокожего легионера Джеймса МАРТИНА, первую часть игры находившегося в тени.

Вадим ФИЛАТОВ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Когда ты не забиваешь мячи, тяжело выиграть. В защите мы отработали, как могли. 75 очков пропустили, из них шесть легких, когда начали рисковать, играть защиту «двойной отбор». Это когда ты или перехватываешь мяч, или получаешь легкие мячи. Они нам сегодня забили такие в конце, но мы и перехватывали. Отрыв, который соперник себе создал, не позволил нам спасти игру. Мы не можем играть и не забивать такие мячи. Не только трехочковые, мы и из-под кольца намазали столько... Казалось бы, деваться мячу некуда. А ребята в «Спартаке-Приморье» реализуют эти мячи. Тяжелые, с фолом. Еще такой момент: нам не хватает мужской жесткости. Нам забивали сегодня два с фолом раза четыре или пять. Мы фолим, как-то, по-детски. Мяч залетает, еще и штрафной бьется. Была установка: играть жестче. Мы ее не выполнили.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Хочу сказать спасибо ребятам за эту игру, они боролись и сражались до конца, мы эту игру вытащили. «Урал» сегодня нам много хлопот доставил своей агрессивной защитой и желанием победить. Но удача сегодня была на нашей стороне, победа за нами. После двух домашних поражений мы очень рады этой важной победе.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Ревде против местного «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»

На данный момент «Спартак-Приморье» идет на 4-ом месте в Суперлиге 1, имея в активе 63 очка. Идущая на третьем месте «Самара» неожиданно уступила в Ижевске «Куполу-Родники» 63:70 и набрала 65 очков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Урал»