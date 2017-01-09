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"Адмирал" опять теряет очки

09 Января 2017, 07:22 | Владивосток

Команда из Владивостока уступила в Братиславе за 38 секунд до сирены

8 января. КХЛ. Братислава. «Словнафт Арена», 8,7 тыс. зрителей. «Слован» (Братислава) - «Адмирал» (Владивосток) 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

1:0 Штясны (Сурови, 02:13)

1:1 Райт (Ткачев, Саболич, 25:32)

1:2 Макаренко (Блум, Сигарев, 29:06)

2:2 Таффе (Чичу, 34:53)

3:2 Таффе (Чипчура, 59:22)

Броски: 39 (11+11+17) – 32 (14+12+6)

Вбрасывания: 16 (2+8+6) – 34 (10+12+12)

Ворота «Адмирала» вновь защищал Никита СЕРЕБРЯКОВ. И пропустил уже на третьей минуте, правда, не без «помощи» партнеров. Героем матча стал Джефф ТАФФИ, вначале сравнявший счет во втором периоде, а затем забросивший решающую шайбу в ворота «моряков» на последних секундах основного времени.

«Адмирал» (12): Серебряков (Третьяк); Бартулис – Блум, Ткачев – Райт – Саболич; Моррисонн – Волченков, Александров – Яковлев (2) – Сигарев; Земченок (2) – Гавриленко (4), Казаков – Макаренко – Жафяров (2); Курашов, Горшков (2) – Саюстов – Плотников.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Турнирная таблица такова, что очки нужны и нам, и «Словану», поэтому игра была напряженной. Считаю, что мы играли хорошо два периода, а в третьем отрезке наша безобразная игра в большинстве предопределила исход поединка. Игра перевернулась, соперник владел инициативой, у нас были сложности, и вроде бы выстояли в концовке в меньшинстве, но, наверное, не хватило концентрации. Скажу еще раз, игра в неравных составах, а конкретно наше безвольное, беззубое большинство, сыграла определенную роль в сегодняшнем поражении (пресс-служба ХК «Адмирал»).

После этого матча «Адмирал» остался на 7-ом месте на «Востоке», опережая «Куньлунь» на одно очко при двух матчах у китайского клуба в запасе. У идущей на 10-ом месте «Сибири» два очка отставания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Слован».

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Теги: "Адмирал"  хоккей 



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