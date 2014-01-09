Футбол: Защитник "Луча-Энергия" отправился из Владивостока в Самару

27-летний Георгий Джиоев находится на просмотре в "Крыльях Советов".

По сведениям ZRPRESS.ru, Джиоев обещал вернуться во Владивосток, если не удастся подписать контракт с клубом суперлиги. За время выступления в "Луче-Энергии" защитник принял участие в 13 матчах и забил 3 гола в первенстве ФНЛ.

"Георгий очень хочет играть в премьер-лиге. Для нас это, безусловно, потеря", - говорил ранее главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН.

Тем временем "Луч-Энергия" уже подыскал замену Джиоеву и подписал контракт на 1,5 года с 30-летним центральным защитником Сергеем БЕНДЗЕМ. Воспитанник краснодарского футбола, последнее время выступавший за "Томь", 8 января присоединился к желто-синим на сборе в Москве.

10 января наша команда отправится в турецкий Белек, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".