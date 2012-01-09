Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский ФК "Луч-Энергия" может усилить линию атаки чемпионом Латвии
ВЛАДИВОСТОК, 9 января. ZRPRESS. "Луч-Энергия" на Кипре начал подготовку к заключительному этапу первенства России в первом дивизионе. Учебно-тренировочный сбор продлится до 25 января, а в первых числах февраля желто-синие отправится в Турцию.
На сборах ожидаются потенциальные новички команды, причем, как сообщает официальный сайт "Луча-Энергия", основной акцент в трансферной политике клуба будет сделан на усиление линии нападения. На данный момент на просмотре находятся несколько игроков, в том числе 29-летний нападающий Вадим ЯНЧУК, в 2011 год у ставший чемпионом Латвии в составе "Вентспилса" и наколотивший 12 мячей в 16 играх. Согласно сайту transfermarkt, трансферная стоимость Янчука оценивается в районе 100 тыс. евро.
Также на просмотре находятся несколько игроков молодежной команды "Луч-Энергия": Сергей ШАПОВАЛОВ, Александр РАЗУМОВ, Александр САЛИМОВ.
На Кипре приморцы проведут несколько контрольных матчей. Уже есть предварительные договоренности с польской "Легией" и конкурентом по борьбе за сохранение "прописки" в первом дивизионе оренбургским "Газовиком".Олег Клименко.
Новости тематики
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
Новости раздела
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение