Владивостокский ФК "Луч-Энергия" может усилить линию атаки чемпионом Латвии

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. ZRPRESS. "Луч-Энергия" на Кипре начал подготовку к заключительному этапу первенства России в первом дивизионе. Учебно-тренировочный сбор продлится до 25 января, а в первых числах февраля желто-синие отправится в Турцию.

На сборах ожидаются потенциальные новички команды, причем, как сообщает официальный сайт "Луча-Энергия", основной акцент в трансферной политике клуба будет сделан на усиление линии нападения. На данный момент на просмотре находятся несколько игроков, в том числе 29-летний нападающий Вадим ЯНЧУК, в 2011 год у ставший чемпионом Латвии в составе "Вентспилса" и наколотивший 12 мячей в 16 играх. Согласно сайту transfermarkt, трансферная стоимость Янчука оценивается в районе 100 тыс. евро.

Также на просмотре находятся несколько игроков молодежной команды "Луч-Энергия": Сергей ШАПОВАЛОВ, Александр РАЗУМОВ, Александр САЛИМОВ.

На Кипре приморцы проведут несколько контрольных матчей. Уже есть предварительные договоренности с польской "Легией" и конкурентом по борьбе за сохранение "прописки" в первом дивизионе оренбургским "Газовиком".