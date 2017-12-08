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"Спартак-Приморье" набрал 102 очка в матче против одного из лидеров

08 Декабря 2017, 22:14 | Владивосток

Первый матч американского защитника в красно-белой форме превратился в его бенефис

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 8 декабря. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Приморский край) – «ТЭМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 102:92 (27:25, 22:23, 23:14, 30:30)

«Спартак-Приморье»: Коулмэн – 28 очков (5 результативных передач), Бутянковс – 24, Заряжко – 22, Кривошеев – 10 (10 подборов), Саяпин – 10, Матеюнас – 5, Смыгин - 3.

«ТЭМП-СУМЗ-УГМК»: Лавников – 24 очка (6 подборов), Варнаков – 18, Артешин - 13, Бревнов – 11, Караулов – 9, Тихонин – 6, Балякин – 6.

«Спартак-Приморье» одержал непростую победу над очень организованной командой благодаря классной игре легионеров КОУЛМЭНА и БУТЯНКОВСА и преимуществу «скамейки». В первом круге регулярного чемпионата «Спартак-Приморье» проиграл в Ревде с разницей в одной очко – 69:70.

После этой победы «Спартак-Приморье» вновь поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, подвинув с нее команду из Ревды.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Хороший матч! Это наша самая результативная игра сезона. Хочу сказать спасибо ребятам за энергию, за проявленную ответственность и за хорошую игру. Когда ты набираешь 102 очка, итак понятно, что в нападении у нас получалось многое. И в защите мы хорошо отработали, может быть, за исключением первых пяти-шести минут игры. В дальнейшем ребята поняли, как играет соперник, и мы уже по-другому начали защищаться, и наша игра стала выглядеть лучше. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» – один из претендентов на самые высокие места по всем параметрам: и по составу, и по игре. Мы рассматриваем эту команду, как главного конкурента, поэтому сегодняшняя победа вдвойне приятна после обидного поражения «Уралу». Но через два дня нас ждет следующая игра, поэтому праздновать победу и расслабляться нельзя, а с сегодняшнего дня надо готовиться к новому сопернику.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 11 декабря, соперником нашей команды будет БК «Химки-Подмосковье».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

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Теги: "спартак-приморье"  баскетбол 



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