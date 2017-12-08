Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" набрал 102 очка в матче против одного из главных конкурентов
Первый матч американского защитника в красно-белой форме превратился в его бенефис
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 8 декабря. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Приморский край) – «ТЭМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 102:92 (27:25, 22:23, 23:14, 30:30)
«Спартак-Приморье»: Коулмэн – 28 очков (5 результативных передач), Бутянковс – 24, Заряжко – 22, Кривошеев – 10 (10 подборов), Саяпин – 10, Матеюнас – 5, Смыгин - 3.
«ТЭМП-СУМЗ-УГМК»: Лавников – 24 очка (6 подборов), Варнаков – 18, Артешин - 13, Бревнов – 11, Караулов – 9, Тихонин – 6, Балякин – 6.
«Спартак-Приморье» одержал непростую победу над очень организованной командой благодаря классной игре легионеров КОУЛМЭНА и БУТЯНКОВСА и преимуществу «скамейки». В первом круге регулярного чемпионата «Спартак-Приморье» проиграл в Ревде с разницей в одной очко – 69:70.
После этой победы «Спартак-Приморье» вновь поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, подвинув с нее команду из Ревды.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Хороший матч! Это наша самая результативная игра сезона. Хочу сказать спасибо ребятам за энергию, за проявленную ответственность и за хорошую игру. Когда ты набираешь 102 очка, итак понятно, что в нападении у нас получалось многое. И в защите мы хорошо отработали, может быть, за исключением первых пяти-шести минут игры. В дальнейшем ребята поняли, как играет соперник, и мы уже по-другому начали защищаться, и наша игра стала выглядеть лучше. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» – один из претендентов на самые высокие места по всем параметрам: и по составу, и по игре. Мы рассматриваем эту команду, как главного конкурента, поэтому сегодняшняя победа вдвойне приятна после обидного поражения «Уралу». Но через два дня нас ждет следующая игра, поэтому праздновать победу и расслабляться нельзя, а с сегодняшнего дня надо готовиться к новому сопернику.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 11 декабря, соперником нашей команды будет БК «Химки-Подмосковье».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" набрал 102 очка в матче против одного из главных конкурентов
- Один из лучших игроков "Луча-Энергия" отказался подписывать новый контракт с клубом
- "Адмирал" скатился ниже некуда
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- Главный тренер "Луча-Энергия" был готов приостановить работу
- "Адмирал" остался без главного тренера
- "Спартаку-Приморье" на Урале не хватило одного броска до победы
- Главный тренер "Адмирала" недоволен лидерами
- "Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге
- "Адмирал" потерпел четвертое поражение подряд
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" набрал 102 очка в матче против одного из главных конкурентов
- Один из лучших игроков "Луча-Энергия" отказался подписывать новый контракт с клубом
- "Спартак-Приморье" после победы в Санкт-Петербурге поднялся на второе место
- "Адмирал" скатился ниже некуда
- Волевую победу "Луча-Энергия" приморцы вживую не увидели
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- "Луч-Энергия" обыграл "Шинник" на глазах у Андрея Тарасенко
- Главный тренер "Луча-Энергия" был готов приостановить работу
- "Спартак-Приморье" обыграл "Новосибирск"
- "Спартак-Приморье" одержал четвертую победу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
- Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать
- Владивосток хотят изуродовать
- Охотникам в Приморье придется идти в Росгвардию
- Джамбулат Текиев вернул себе судоремонтный завод
- У кого грудь в крестах, а у кого УК в перстах
- Во Владивостоке "Благое дело" начинает благотворительный марафон "Добро – это просто"
- Новый мэр будет иметь за плечами опыт руководства крупной коммерческой структурой
- Цены на бензин и дизтопливо стремительно рванули вверх
- Неожиданные кадры обнаружили ученые в Приморье при проверке видеоловушки