Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке "Ладу"

Победный гол забил Олег Ли

8 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена", 5,4 тыс. зрителей. "Адмирал" (Владивосток) - "Лада" (Тольятти) 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 – Ли (Горшков) – 06:08.

2:0 – Бергфорс (Хешка) – 34:32 (5x4).

3:0 – Гюнге (Бергфорс, Зубов) – 37:03.

Вратари: Налимов – Ежов.

Броски: 35 (7-16-12) – 24 (11-9-4).

Вбрасывания: 24 (7-13-4) – 27 (13-9-5).

Штраф: 10 (8-0-2) – 16 (4-6-6).

"Адмирал" огорчил своего бывшего наставника Сергея СВЕТЛОВА, а одним из основных творцов победы стал Иван НАЛИМОВ, оформивший свой второй "сухарь" во время карьеры во Владивостоке.

Счет в матче открыл нападающий Олег ЛИ, сполна воспользовавшийся шансом, который ему предоставил новый главный тренер "Адмирала" Сергей ШЕПЕЛЕВ. Воспитанник школы московского "Динамо" не только удачно добил шайбу после броска партнера, но и в дальнейшем выделялся неуемной активностью.

Сергей Светлов, главный тренер ХК "Лада":

– Хочу поздравить "Адмирал" с победой и с очень хорошей, содержательной игрой. Во всем нас превзошли, перебегали. По нашей команде – хорошего мало, а ругаться не хочется. Будем готовиться дальше, выезд у нас тяжелый.

– Вы прекрасно знаете "Адмирал". Что изменилось в команде по сравнению с окончанием прошлого сезона?

– Сложно сказать. Многих ребят хорошо знаю, но половина состава поменялась. В том числе, главный тренер и тактика. Мне понравилась игра "Адмирала", движение. Мы играли в четыре звена, а соперник – в три , но они нас перебегали. Это говорит о том, что команда хорошо готова физически. Молодцы.

Сергей Шепелев, главный тренер ХК "Адмирал":

– Ребята молодцы. В начале первого периода были не очень хорошие моменты. Но, в дальнейшем, правильно играли, здорово двигались, даже в три звена. Хорошо сыграл вратарь. Всех с победой.Это очевидно, что все матчи в этой домашней серии важные, мы играем с прямыми конкурентами. Настраивали ребят на то, чтобы добиться максимального результата. Игроки сами все понимают, и где-то лишний раз им не стоит напоминать об этом (официальный сайт "Адмирала").

"Амур" в Хабаровске уступил "Нефтехимику" 0:2.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.