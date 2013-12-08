ХОККЕЙ: "Адмирал" во Владивостоке победил минское "Динамо"

Матч завершился победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2. Победный бросок на счету Никласа БЕРГФОРСА.

"Адмирал" (Владивосток) – "Динамо" (Минск) – 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). 8 декабря. Владивосток, "Фетисов Арена", 5,5 тыс. зрителей.

Голкипер минчан Яна ШЕЛЕПНЕВ в третьем периоде заменил травмированного коллегу Ларса ХАУГЕНА. Но вторым героем серии буллитов стал не минчанин, а заменивший в серии буллитов не совсем уверенно выглядевшего по ходу матча Нико ХОВИНЕНА Евгений ИВАННИКОВ.

1:0 – Шютц (Бергфорс, Йюнге) – 08:37.

2:0 – Барбашев – 17:09.

2:1 – Суровы (Краичек, Плэтт) – 37:48.

2:2 – Плэтт – 43:33.

3:2 – Бергфорс – 65:00 (ПБ).

Вратари: Ховинен, Иванников – Хеуген, Шелепнев.

Броски: 29 (13-5-9-2) – 32 (9-9-9-5).

Вбрасывания: 31 (7-10-10-4) – 28 (12-9-4-3).

Штраф: 4 (0-4-0-0) – 6 (2-2-2-0).

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК "Адмирал":

- Очень хорошо провели первый период. Играли в активный хоккей, забили хорошие голы. Во втором противник добавил, стал против нас играть активней.



На мой взгляд, состояние команды сегодня не совсем удовлетворительное. Ребята подсели, стали ошибаться, чем противник и воспользовался.



На буллиты мы выпустили молодого вратаря, который отразил все броски, сыграл на ноль. Два очка и победа это хорошо.

"Амур" в Хабаровске взял верх над "Медвешчаком" в серии буллитов 4:3.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.