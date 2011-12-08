В Приморье Вячеслав Фетисов примет участие в проекте "Дворовый тренер"

25 июля, ZRPRESS. В рамках партийного проекта «Дворовый тренер» 26 июля во Владивостоке на стадионе МОУ СОШ № 54 состоится праздник, посвященный Дню физкультурника.

Среди почетных гостей - член Совета Федерации от Приморского края, заслуженный мастер спорта, член Всемирного Зала хоккейной славы, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира среди юниоров, обладатель Кубка мира, тринадцатикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Вячеслав Фетисов.

В мероприятии примет участие уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Приморского края, руководитель партийного проекта «Дворовый тренер» Наталья Хворостяная.

В нашей стране есть хорошая традиция проводить спортивные мероприятия в канун Дня физкультурника. Во Владивостоке в период летних каникул уже проведены две спартакиады среди пришкольных оздоровительных лагерей «Веселые старты», «Путь к здоровью», соревнования среди воспитанников детских садов, и учащихся спортивных школ.

Вниманию гостей будут представлены показательные выступления лучших детских спортивных коллективов, спартакиада воспитанников оздоровительных лагерей и детских садов, а также футбольный матч школьных команд, сообщает Приморское региональное отделение партии «Единая Россия».