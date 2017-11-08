Главный тренер "Луча-Энергия" был готов приостановить работу

Все изменила встреча с главой региона

В футбольном клубе «Луч-Энергия» накануне матча с «Волгарем» произошли революционные перемены - исполнительным директором клуба, как минимум, на четыре оставшиеся игры в этом году, назначен его спортивный директор Евгений СТРИЖИЧЕНКО. На этой должности он сменил Александра ГОЛУБЧИКОВА, под руководством которого клуб перманентно сотрясали скандалы, связанные с недостатком финансирования после ухода титульного спонсора в лице энергетиков.

Перемены произошли в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО с работниками и игроками клуба и на фоне назначения первым вице-губернатором Александра КОСТЕНКО.

«Решение соответствует новой концепции развития клуба. Мы ожидаем, что с назначением Евгения Стрижиченко на должность исполнительного директора «Луча-Энергия» команда будет показывать стабильный результат и выйдет в премьер-лигу», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Первенство ФНЛ по футболу. 8 ноября. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Волгарь» (Астрахань) 0:0.

«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Насадюк, Соблиров, Фомин, Марущак, Пономаренко, Гелоян, Килин (Гордиенко, 63), Носов (Маляка, 85), Бажев (Мязин, 74).

«Волгарь»: Терновский, Кирисов, Калинин, Григорьев, Плиев, Акбашев, Сутормин, Кабутов, Газзаев (Шалаев, 76), Бочков, Бабырь.

Предупреждения: Марущак (13), Килин (55) – Калинин (43), Шалаев (81).

Жолт ХОРНЯК, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

– Спасибо болельщикам за поддержку, команде за характер. К сожалению, результатом я недоволен. «Волгарь», конечно, очень хорошая команда, одна из лучших, среди тех, что сыграли на нашем поле. На мой взгляд, очень мало голевых моментов мы создали. Были полушансы и полумоменты, не хватило в конце финального паса. Но все игроки отработали на 100% собственных возможностей.

У нас тяжелые дни были. Как для игроков, так и для меня самого. Я еще вчера (7 ноября) решил приостановить трудовой договор, потому что очень много проблем создалось. И я уже не видел путь, как выходить из этой ситуации. Помощи команде никакой не было. Слава Богу, что сегодня прошла встреча с губернатором, и она принесла хорошие новости для всех нас. Я надеюсь, что все слова, которые сказал губернатор, о приходе спонсоров и поддержке юношеской команды, о нормальном функционировании клуба, будут реальностью. Для нас это очень важно. Игроки уже успокоились. Сейчас надо набирать очки, и подниматься в турнирной таблице. Дай Бог, чтобы нас больше не волновали такие вещи как питание, логистика, автобус и другие.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».