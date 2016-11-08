Игроки "Луча-Энергия" остались без пропитания

Футболисты собирают чеки за обеды и аэроэкспресс

Полузащитник футбольного клуба «Луч-Энергия» Алексей РЕБКО заявил, что руководство клуба не полностью оплатило футболистам выезд на матч первенства ФНЛ с «Факелом» в Воронеже. Игра состоится 9 ноября.

В Воронеж приморская команда добирается порядка 30 часов и с несколькими пересадками: сначала самолетом авиакомпании «Россия» до Москвы (аэропорт «Внуково»), затем аэроэкспрессом до Киевского вокзала, потом на метро до Павелецкого вокзала, оттуда поездом до Воронежа.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Алесей Ребко заявил, что из аэропорта до ж/д вокзала игроки добираются… самостоятельно.

- Питание оплачивается?

- Нет, никакого нет… Платим сами.

- А есть ли билеты на обратный путь?

- Пока еще ничего нет.

- И что говорит руководство?

- Говорят: “Собирайте чеки, все отдадим”

- И какое настроение сейчас в команде?

- А как вы думаете?

- Все в шоке?

- Ну да. Мы же вроде профессиональная команда. Раньше у меня такого в карьере не было. Да и вообще ни у кого из ребят.

- Есть желание теперь сыграть с “Факелом”?

- Да, сыграем, готовимся. Мы же команда.

- Потом состоится серьезный разговор с руководством команды?

- Надеюсь.

- Как обстоят дела с погашением задолженностей?

- Дали нам одну зарплату или даже ползарплаты.

- А сколько еще должны?

- За 2,5 месяца и все премиальные за этот и прошлый год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"