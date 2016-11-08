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Игроки "Луча-Энергия" остались без пропитания
Футболисты собирают чеки за обеды и аэроэкспресс
Полузащитник футбольного клуба «Луч-Энергия» Алексей РЕБКО заявил, что руководство клуба не полностью оплатило футболистам выезд на матч первенства ФНЛ с «Факелом» в Воронеже. Игра состоится 9 ноября.
В Воронеж приморская команда добирается порядка 30 часов и с несколькими пересадками: сначала самолетом авиакомпании «Россия» до Москвы (аэропорт «Внуково»), затем аэроэкспрессом до Киевского вокзала, потом на метро до Павелецкого вокзала, оттуда поездом до Воронежа.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Алесей Ребко заявил, что из аэропорта до ж/д вокзала игроки добираются… самостоятельно.
- Питание оплачивается?
- Нет, никакого нет… Платим сами.
- А есть ли билеты на обратный путь?
- Пока еще ничего нет.
- И что говорит руководство?
- Говорят: “Собирайте чеки, все отдадим”
- И какое настроение сейчас в команде?
- А как вы думаете?
- Все в шоке?
- Ну да. Мы же вроде профессиональная команда. Раньше у меня такого в карьере не было. Да и вообще ни у кого из ребят.
- Есть желание теперь сыграть с “Факелом”?
- Да, сыграем, готовимся. Мы же команда.
- Потом состоится серьезный разговор с руководством команды?
- Надеюсь.
- Как обстоят дела с погашением задолженностей?
- Дали нам одну зарплату или даже ползарплаты.
- А сколько еще должны?
- За 2,5 месяца и все премиальные за этот и прошлый год.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
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может надо разогнать команду? пользы больше будет, накой они нужны: