"Спартак-Приморье" обыграл одного из фаворитов

32 очка Ключникова сломили сопротивление «Урала»

7 ноября. Суперлига - Первый дивизион. «Спартак-Приморье» - «Урал» (Екатеринбург) 95:88 (24:19, 24:30, 24:12, 23:27).

«Спартак-Приморье»: Ключников – 32 очка (7 подборов, 5 передач, 1 перехват), Кривошеев – 15 (3 подбора, 1 перехват), Ганькевич – 11 (5 подборов), Черныш – 11 (5 подборов, 1 перехват), Бабайлов – 9 (1 подбор, 1 перехват), Матеюнас – 7 (1 подбор, 11 передач, 1 перехват), Агапов – 7 (4 подбора), Анисимов – 3 (2 подбора, 5 передач), Белов (4 подбора).

«Урал»: Мотовилов - 19 очков, Ткаченко - 18 (8 передач).

Гости начали без раскачки и на большой перерыв команды отправились при минимальном преимуществе «Урала» 49:48. В середине третьей четверти хозяева выдали отрезок 12:0, но даже после этого спурта уральцы имели шансы зацепиться за победу. Если бы не Федор Ключников, раз за разом остужавший порывы своей бывшей команды.

После этого матча «Урал» спустился на шестое место в турнирной таблице Суперлиги, «Спартак-Приморье» поднялся на четвертую позицию.

Вадим ФИЛАТОВ, главный тренер БК «Урал»:

- Были шансы, мы цеплялись за игру, при этом потеряли из-за травм двух ключевых игроков Куземкина и Дойникова. И при этих кадровых потерях парни не сдались и бились, как могли. Шанс переломить игру был. Но вторую игру мы не можем забить свои мячи, которые снайперы обязаны забивать и показывать хотя бы 35-процентную реализацию. Но ничего, будем работать, команда молодая, перспективная, и я думаю, что мы должны только прибавлять от игры к игре.

Нас уже позиционируют как лидера чемпионата, но в нашем деле главное хорошо закончить, а не начать. Только старт чемпионата, и текущее положение команд ни о чем не говорит. Мы и с соперниками серьезными до этого не играли. Наша задача на сезон, как и в прошлом году, попасть в плей-офф. Хотя, конечно, мы, тренеры и игроки, выходим побеждать в каждом матче.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- До конца соперник держался в игре, нам никак не получалось оторваться. Что сказать, «Урал» провел хорошую игру. Соперник повел в счете с самого начала, и это задало неприятный тон всей игре. Будем разбираться почему так произошло, чтобы это не повторялось. Спасибо нашим болельщикам, которые нас так хорошо поддерживали, и игрокам, которые старались и до конца работали на площадке, и в итоге победа пришла. В этом заслуга всей команды: хорошо защитились, хороши двигались игроки и без мяча, и игрок с мячом имел больше пространства. Заслуга команды - это не пустые слова, это действительно так.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 10 ноября на домашней арене против «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».

Газета «Золотой Рог», Владивосток