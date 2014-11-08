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Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке минское "Динамо"
Команда Душана Грегора по-прежнему сохраняет 7-ю строчку на "Востоке".
7 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена", 5,4 тыс. зрителей. "Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Минск) 6:3 (2:1, 1:2, 3:0).
1:0 – Подшендялов (Осипов, Бергфорс) – 04:04.
1:1 – Бейлен (Калюжный) – 10:07 (5x4).
2:1 – Шютц (Бергфорс, Сигарев) – 18:32.
2:2 – Мелешко (Щехура, Кулаков) – 25:03.
3:2 – Ушенин (Горшков) – 34:31 (5x4).
3:3 – Веске (Бейлен, Ногачев) – 34:54.
4:3 – Кузьмин (Хешка) – 40:13.
5:3 – Шюц (Сигарев, Бергфорс) – 40:46.
6:3 – Бергфорс (Шютц, Осипов) – 48:46.
Вратари: Налимов – Хеуген, Шелепнев.
Броски: 36 (7-13-16) – 28 (15-7-6).
Вбрасывания: 25 (10-7-8) – 37 (14-12-11).
Штраф: 29 (25-2-2) – 10 (2-6-2).
"Адмирал" сделал первый шаг к победе, когда не пропустил больше одной шайбы за 5 минут, которые провел в меньшинстве после удаления до конца матча КОЛАРЖА. А в третьем период хозяева просто задавили "Динамо", у обоих вратарей которого явно был не лучший день в карьере.
Любомир ПОКОВИЧ, главный тренер "Динамо":
– Я думаю, что 40 минут была нормальная, интересная игра. "Адмирал" забивал голы первыми, но мы постоянно отыгрывались. Перед третьим периодом вопрос о победителе был открыт. Затем в течение минуты хозяева забросили быстрые два гола, и судьба матча была решена. Даже несмотря на то, что ребята сражались, было несколько моментов, мы не смогли забить голы и в очередной раз вернуться в игру.
Душан ГРЕГОР, главный тренер ХК "Адмирал":
– Каждый видел, какая была игра. Нам удалось победить. Поздравляю ребят, поздравляю болельщиков. Три очка есть три очка, победа есть победа.
– Не было тревоги после того, как "Динамо" трижды довольно быстро сравнивало счет в матче?
– Вы правильно сказали. Мы сделали сегодня очень много ошибок, хорошо, что справились с этим. После второго перерыва забросили нужные голы и довели дело до победы (официальный сайт "Адмирала").
"Амур" в Хабаровске уступил "Атланту" 0:2.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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