Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке минское "Динамо"

Команда Душана Грегора по-прежнему сохраняет 7-ю строчку на "Востоке".

7 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена", 5,4 тыс. зрителей. "Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Минск) 6:3 (2:1, 1:2, 3:0).

1:0 – Подшендялов (Осипов, Бергфорс) – 04:04.

1:1 – Бейлен (Калюжный) – 10:07 (5x4).

2:1 – Шютц (Бергфорс, Сигарев) – 18:32.

2:2 – Мелешко (Щехура, Кулаков) – 25:03.

3:2 – Ушенин (Горшков) – 34:31 (5x4).

3:3 – Веске (Бейлен, Ногачев) – 34:54.

4:3 – Кузьмин (Хешка) – 40:13.

5:3 – Шюц (Сигарев, Бергфорс) – 40:46.

6:3 – Бергфорс (Шютц, Осипов) – 48:46.

Вратари: Налимов – Хеуген, Шелепнев.

Броски: 36 (7-13-16) – 28 (15-7-6).

Вбрасывания: 25 (10-7-8) – 37 (14-12-11).

Штраф: 29 (25-2-2) – 10 (2-6-2).

"Адмирал" сделал первый шаг к победе, когда не пропустил больше одной шайбы за 5 минут, которые провел в меньшинстве после удаления до конца матча КОЛАРЖА. А в третьем период хозяева просто задавили "Динамо", у обоих вратарей которого явно был не лучший день в карьере.

Любомир ПОКОВИЧ, главный тренер "Динамо":

– Я думаю, что 40 минут была нормальная, интересная игра. "Адмирал" забивал голы первыми, но мы постоянно отыгрывались. Перед третьим периодом вопрос о победителе был открыт. Затем в течение минуты хозяева забросили быстрые два гола, и судьба матча была решена. Даже несмотря на то, что ребята сражались, было несколько моментов, мы не смогли забить голы и в очередной раз вернуться в игру.

Душан ГРЕГОР, главный тренер ХК "Адмирал":

– Каждый видел, какая была игра. Нам удалось победить. Поздравляю ребят, поздравляю болельщиков. Три очка есть три очка, победа есть победа.

– Не было тревоги после того, как "Динамо" трижды довольно быстро сравнивало счет в матче?

– Вы правильно сказали. Мы сделали сегодня очень много ошибок, хорошо, что справились с этим. После второго перерыва забросили нужные голы и довели дело до победы (официальный сайт "Адмирала").

"Амур" в Хабаровске уступил "Атланту" 0:2.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.