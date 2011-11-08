Судьба Змеинки: территории владивостокских окраин сплелись в клубок интересов

Считавшийся когда-то отдаленным «аулом» владивостокский микрорайон «Змеинка» поднимает свой рейтинг буквально на глазах. Из окон домов на улице Зои Космодемьянской теперь открывается шикарный вид на мост к Русскому острову, а прежние пустыри, в изобилии разбросанные по району, стремительно превращаются в стройплощадки. Одна из таких расположилась аккурат на одном из ярусов природного амфитеатра – картодрома Змеинки. Строители разровняли площадку чуть в стороне от того места, где во время автомобильных гонок обычно располагается технический парк команд. Картодром реконструируют?

Еще в начале февраля городская Дума обсуждала планы программы «Спортивный Владивосток» на 2011 год. Отдельное заседание было посвящено развитию технических видов спорта, которые, как известно, стоят немного особняком по причине их сложности. На этом заседании в числе прочих был поднят вопрос о реконструкции картодрома Змеинки. Ряд депутатов позиционировал его как «автодром для народа», в отличие от строящегося в пригороде Артема спорткомплекса «Приморское кольцо», которое, по мнению народных избранников», представляет собой «игрушку для богатых».

Позиция довольно спорная, но суть, в общем то, не в ней. Присутствовавшая на том самом заседании представитель городской администрации к вящему удовлетворению всех присутствующих, сообщила, что мэрия не может оставаться в стороне от поддержки автоспорта во Владивостоке, и для реконструкции картодрома Змеинки выделяет 20 млн рублей.

Деньги предполагалось освоить в несколько приемов: половину из них – в 2011 году, половину – в следующем.



Заниматься со Змеинкой было поручено вновь созданной рабочей группе, в которую вошли депутаты Павел СЕРЕБРЯКОВ, Александр ЮРТАЕВ и приморская Федерации картинга, которая, собственно, и занимается текущей эксплуатацией картодрома – проводит на нем спортивные мероприятия.

Сразу по итогам думского обсуждения руководитель Федерации картинга Геннадий ИВАНЦОВ высказал осторожный оптимизм: выделенных денег, по его мнению, было недостаточно для полной реконструкции картодрома, однако обновить асфальтовое покрытие трассы и обустроить зону безопасности – вполне по силам. И даже это уже можно расценивать как прогресс, ведь власти никогда не баловали Змеинку вниманием.

Начало земляных работ на верхнем ярусе картодрома, многие посетители, из сообщений СМИ узнавшие о выделении администрацией средств на развитие автоспорта, расценили как начало долгожданной реконструкции. Хотя деятельность строителей никак не походила на заявленное Федерацией картинга обновление асфальтового покрытия. Впрочем, приоритетным это направление звучало только в устах председателя Федерации картинга. Другие члены рабочей группы говорили о необходимости развивать инфраструктуру, строить трибуны, кафе, и ограждения. Поэтому полной ясности, что же делают бульдозеры на Змеинке, у многих не было.

Громом среди ясного неба прозвучал сентябрьский отчет депутатов по расходованию бюджетных средств в городе Владивостоке. Из него выходило, что никаких 20 млн рублей Змеинка не получила. Но не потому, что деньги не были выделены или их кто-то украл.



Просто «народный картодром»

оказался в числе тех объектов

муниципальной собственности, судьба

которых до конца не определена,



а именно – не оформлены надлежащим образом документы на землю.

Земельный вопрос, как известно, всегда был причиной многочисленных войн. В случае со Змеинкой здесь разразилась почти война Алой и Белой Розы. За удобный амфитеатр с видом на Русский мост схватились две спортивные федерации и стоящие за их спинами городская и краевая администрации.



Бульдозеры на Змеинке,

как выяснилось, ровняли землю

под строительство ледовой арены

для хоккеистов.

Хоккей в Приморье находится под мощной протекцией сенатора Вячеслава ФЕТИСОВА и губернатора Сергея ДАРЬКИНА. У картингистов, львиную долю которых, (по данным Федерации картинга, более 60%) составляют дети, подобного патроната нет. А без него, как известно, в сегодняшней России трудно решить какие-либо вопросы, в особенности, если дело касается земельной собственности. Ледовая арена на Змеинке вошла в краевую целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы», на ее строительство получен землеотвод, и спор между городом и краем (сиречь, между хоккеистами и автомобилистами) по поводу принадлежности картодрома сегодня решается в суде.

Приморская федерация хоккея по вполне понятным причинам крайне скупа на комментарии. Ее представители делают акцент на том, что строительство ледовой площадки никак не пересекается с трассой для картинга. По словам руководителя ООО «Полюс» Константина ОБНОВЛЕННОГО, проект арены не затрагивает территорию картодрома, и в целом никакого «конфликта федераций» нет.

Конфликт как таковой действительно отсутствует, так как абсолютное большинство спортивных федераций в городе и крае, так или иначе, завязаны на административные органы управления, и все вопросы чаще всего решаются в тиши кабинетов. А в случае со Змеинкой ситуация вообще выглядит нелепо: и приморский лед, и приморский автоспорт имеют в своих активах вполне заслуженные регалии.

Запланированные на развитие Змеинки деньги в этом году были перераспределены, так как очередная судебная тяжба вокруг многострадального картодрома не позволила их использовать по назначению. Большая часть средств досталась байкерам, как одним из представителей тех самых технических видов спорта, по поводу которых проводилось февральская встреча в городской думе.



Картингисты же опасаются,

что проиграв суд, город останется

вообще без муниципальной трассы

для автоспорта.



Представители же другой стороны уверяют – на картодром никто не покушается.

Между тем, по данным информированных источников, где-то далеко в Москве пороги чиновничьих кабинетов обивают представители известной строительной фирмы «Крокус», у которых есть проект строительства новых жилых комплексов во Владивостоке. С шикарным видом на мост, южная сторона, природный амфитеатр… Ну, вы, конечно, поняли, о чем речь.

Фото Vladtime.ru

