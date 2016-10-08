"Луч-Энергия" проиграл "Тамбову"

Команда из столицы Приморья прервала беспроигрышную серию в противостоянии с выходцем из второго дивизиона

8 октября. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Тамбов» (Тамбов) 0:1 (0:1). Гол: Чернышов (13).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Пискунов, Кашкавал, Грицаенко, Попов (Насадюк, 36), Гриднев (Пономаренко, 39), Коломыц (Носов, 74), Минич (Гордиенко. 55), Машнев, Ребко, Михалев.

«Тамбов»: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Рыбин, Столяренко, Чернышов (Спицын, 73), Шевчук (Сорокин, 69), Поярков, Трусевич, Дорожкин, Алумона (Аверьянов, 61, Михалев, 90+).

Предупреждения: Гриднев (25), Насадюк (57), Гаврилов (90+) – Рыбин (86), Аверьянов (90).

«Луч-Энергия» отвратительно провел первый тайм, в пропущенном голе есть доля вины вратаря ГАВРИЛОВА, неловко отбившего отскочивший от газона мяч прямо на игрока соперников. «Наверное, какая-то кочка в том месте оказалась. Но обвинять вратаря в этом голе я не могу. Недоработали в том числе защитники, оставив его без помощи», - сказал на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера ФК "Луч-Энергия" Константин ЕМЕЛЬЯНОВ.

Во втором тайме хозяева выдали совершенно иную игру, вынудив «Тамбов» отойти назад, но до точного завершающего удара дело так и не дошло, если не считать таковым попадание в перекладину после навеса РЕБКО. В целом игра тянула на ничью.

«Мы готовились к тяжелой игре во Владивостоке, знали, что «Луч» очень хорошо защищается, но имеет проблемы в середине поля с выходом в атаку. В принципе, нам удалось выдержать план на игру», - отметил главный тренер «ФК «Тамбов» Андрей ТАЛАЛАЕВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"