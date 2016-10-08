"Спартак-Приморье" проиграл стартовый матч "Сахалину" 77:91

За приморцами остался лишь первый период

8 октября. Суперлига – Первый дивизион. Южно-Сахалинск, ДС «Кристалл». ПСК «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Спартак-Приморье» (Владивосток) 77:91 (15:28, 27:17, 26:15, 23:17).

«Спартак-Приморье»: КЛЮЧНИКОВ (21 очко), КРИВОШЕЕВ (17 очков, 6 подборов), БАБАЙЛОВ (12 очков), МАТЕЮНАС (11 очков, 7 подборов, 5 передач).

«Спартак-Приморье» начал первый официальный матч под руководством балканского специалиста Милоша ПАВИЧЕВИЧА «за здравие», но в дальнейшем уступил островитянам по всем статьям. У хозяев классный матч выдали Максим ШЕЛЕКЕТО (22 очка, 11 подборов), Алексей ГОЛЯХОВ (19 очков, 4 передачи) и Даниил СОЛОВЬЕВ (17 очков, 7 подборов).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ПСК "Сахалин".