www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.3 р. 100 JPY: 60.01 р.
EUR: 69.23 р. 10 CNY: 93.39 р.
Индексы ( )

1975,97 | -0,40%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Сегодня "Спартак-Приморье" проведет стартовый матч Суперлиги на выезде с "Сахалином"

08 Октября 2016, 07:24 | Владивосток

Островитянами руководит бывший тренер приморской команды

Баскетбольная команда «Спартак-Приморье» начинает новый сезон российской Суперлиги выездным матчем в Южно-Сахалинске против своего самого непримиримого соперника - «Сахалина». Островитяне в новый сезон входят под руководством старшего тренера Эдуарда РАУДА, начало тренерской карьеры которого связано со «Спартаком-Приморье». «Спартак-Приморье» прибыл на остров в ослабленном составе – из-за травм выбыли Владимир БЕЛОВ и Павел ГРОМЫКО.

«Сахалин» в межсезонье покинул ряд игроков и большинство из них пошли на повышение в Лигу ВТБ.

«Нам это льстит, это очень хороший показатель, значит мы все делаем правильно, люди после нас идут на повышение в классе. Мы рассчитываем, что когда-нибудь, и мы будем в этой лиге и от нас не будут уходить игроки в ВТБ. Летом была проведена большая селекционная работа по привлечению новых игроков, чтобы заменить ушедших. По моему мнению, состав более серьезный, чем в прошлом году. Более сбалансированный, более укомплектованный», - приводит слова Эдуарда Рауда официальный сайт ПСК «Сахалин».

Отметим, что накануне был представлен новый директор ПСК «Сахалин» - им стал Антон ЖУРАВЛЕВ, майор в запасе, кадровый офицер финансово-экономической службы Министерства обороны.

 В минувшем сезоне «Сахалин» провел первый сезон в своей истории и сходу завоевал «золото» Суперлиги. Чемпионами в составе островитян стали трое воспитанников «Спартака-Приморье»: Дмитрий УЗИНСКИЙ, Андрей ЗВЕРКОВ и Юрий МИТЮК. Узинский в этом сезоне защищает цвета «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ, Зверков перешел в «Урал», а Митюк остался на острове. В то же время в составе «Сахалина» дебютирует центровой Даниил СОЛОВЬЕВ. Начинают сезон в составе «Сахалина» и выпускники приморской школы баскетбола Игорь ПЕТРОВ, Вячеслав ГРАЧЕВ и Лев СЕРДЮК.

«Мы понимаем, что «Сахалин» - сильная команда. В последнем перед стартующим чемпионатом цикле мы сделали акцент на подготовку к первому сопернику. У «Сахалина» специфическая защита, и под эту защиту мы строили свою атаку. На сегодняшний день точно известно, что в игре не примут участие травмированные Владимир Белов и Павел Громыко. Если Белов сможет приступить к тренировкам недели через две, то только месяца через полтора узнаем, когда Громыко сможет принимать участие в играх. У Александра АНИСИМОВА есть небольшое повреждение, он принимает участие в тренировках, но еще испытывает небольшой дискомфорт», - приводит слова главного тренера БК «Спартак-Приморье» Милоша ПАВИЧЕВИЧА официальный сайт клуба. 

Игра с БК «Сахалин» начнется в 18:00 по владивостокскому времени.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  "спартак-приморье" 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru