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Сегодня "Спартак-Приморье" проведет стартовый матч Суперлиги на выезде с "Сахалином"
Островитянами руководит бывший тренер приморской команды
Баскетбольная команда «Спартак-Приморье» начинает новый сезон российской Суперлиги выездным матчем в Южно-Сахалинске против своего самого непримиримого соперника - «Сахалина». Островитяне в новый сезон входят под руководством старшего тренера Эдуарда РАУДА, начало тренерской карьеры которого связано со «Спартаком-Приморье». «Спартак-Приморье» прибыл на остров в ослабленном составе – из-за травм выбыли Владимир БЕЛОВ и Павел ГРОМЫКО.
«Сахалин» в межсезонье покинул ряд игроков и большинство из них пошли на повышение в Лигу ВТБ.
«Нам это льстит, это очень хороший показатель, значит мы все делаем правильно, люди после нас идут на повышение в классе. Мы рассчитываем, что когда-нибудь, и мы будем в этой лиге и от нас не будут уходить игроки в ВТБ. Летом была проведена большая селекционная работа по привлечению новых игроков, чтобы заменить ушедших. По моему мнению, состав более серьезный, чем в прошлом году. Более сбалансированный, более укомплектованный», - приводит слова Эдуарда Рауда официальный сайт ПСК «Сахалин».
Отметим, что накануне был представлен новый директор ПСК «Сахалин» - им стал Антон ЖУРАВЛЕВ, майор в запасе, кадровый офицер финансово-экономической службы Министерства обороны.
В минувшем сезоне «Сахалин» провел первый сезон в своей истории и сходу завоевал «золото» Суперлиги. Чемпионами в составе островитян стали трое воспитанников «Спартака-Приморье»: Дмитрий УЗИНСКИЙ, Андрей ЗВЕРКОВ и Юрий МИТЮК. Узинский в этом сезоне защищает цвета «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ, Зверков перешел в «Урал», а Митюк остался на острове. В то же время в составе «Сахалина» дебютирует центровой Даниил СОЛОВЬЕВ. Начинают сезон в составе «Сахалина» и выпускники приморской школы баскетбола Игорь ПЕТРОВ, Вячеслав ГРАЧЕВ и Лев СЕРДЮК.
«Мы понимаем, что «Сахалин» - сильная команда. В последнем перед стартующим чемпионатом цикле мы сделали акцент на подготовку к первому сопернику. У «Сахалина» специфическая защита, и под эту защиту мы строили свою атаку. На сегодняшний день точно известно, что в игре не примут участие травмированные Владимир Белов и Павел Громыко. Если Белов сможет приступить к тренировкам недели через две, то только месяца через полтора узнаем, когда Громыко сможет принимать участие в играх. У Александра АНИСИМОВА есть небольшое повреждение, он принимает участие в тренировках, но еще испытывает небольшой дискомфорт», - приводит слова главного тренера БК «Спартак-Приморье» Милоша ПАВИЧЕВИЧА официальный сайт клуба.
Игра с БК «Сахалин» начнется в 18:00 по владивостокскому времени.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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