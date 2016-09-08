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Сотрудники "Луча-Энергия" просят губернатора Приморья спасти клуб от разорения

08 Сентября 2016, 07:02 | Владивосток

Под письмом отчаяния подписались сотрудники «Луча-Энергия» и родители юных футболистов

Сотрудники ФК «Луч-Энергия» и родители юных футболистов обратился к губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой спасти клуб от разорения. В настоящее время главная команда Приморья занимает последнее место в ФНЛ и уже десять матчей не может одержать победу.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

ФК «Луч-Энергия», организация с более чем полувековой историей, десятилетиями являющийся визитной карточкой Приморского края, находится на грани гибели. Последние годы в клубе сложилась тяжелейшая финансовая ситуация, на данный момент ставшая катастрофической: задолженности по заработной плате приблизились к пяти месяцам. В такой ситуации поднимается вопрос о существовании не только клуба, но и его сотрудников!

ФК «Луч-Энергия» - это сложная многоуровневая структура, в состав которой входит не только главная команда, но и другие подразделения, одним из которых является Центр подготовки юных футболистов. Это более 300 детей 12 возрастных групп, требующих постоянного медицинского, методического и материального обеспечения. Сейчас всё это планомерно и методично приходит к разрушению.

Футбольный интернат, который был организован в ШИОД ВГУЭС и который долгие годы собирал в своих стенах талантливых футболистов Приморского края и всего Дальнего Востока, из-за финансовых долгов ФК «Луч-Энергия» закрыл свои двери для детей. За долгие годы существования клуба через ЦПЮФ прошли десятки тысяч детей, которые воспитывались в атмосфере патриотизма и любви к родному краю. Трудно переоценить социальную значимость этого крупнейшего центра дополнительного образования в регионе. Но на данный момент он может прекратить своё существование из-за долгов по заработной плате в 5 месяцев.

И все это происходит в преддверии 60-летия клуба, первого в истории чемпионата мира по футболу в России и на фоне призывов руководства страны всячески поддержать детский футбол как спорт номер один в мире.

Мы, сотрудники ФК «Луч-Энергия», родительский комитет ЦПЮФ, просим вас взять под личный контроль решение финансовых проблем ФК «Луч-Энергия» и принять активное участие в жизни клуба как первое лицо Приморского края, спортивно-социальным брендом которого долгие годы является ФК «Луч-Энергия», - говорится в письме клуба.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: "луч-энергия"  футбол  долги 



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Комментарии

  • xrarx08:21, 08.09.2016#

    К Дарькину обращайтесь, это он вас прикормил к краевому бюджету. А у нас и без вас нахлебников хватает, взять к примеру Адмирал- новую игрушку нового губера.

  • Второй фронт13:04, 08.09.2016#

    Гоните ссаными тряпками всех варягов из края. Все оставшиеся деньги на развитие детского спорта.

  • Р‚в„ўР вЂ™Р’В Р В 08:54, 08.09.2016#

    Вон работники Радиоприбора тоже обращались к правительству -Рогозин пяткой в грудь стучал-не разорим завод!Всё , сдох бобик!Завод консервируют, Дубне он и с доплатой не нужен, хозяин Борбот остался. Ну и нах такая власть нужна????Зато по ящику о создании новых рабочих мест орут не переставая!Раньше люди на Дальний восток на заработки ездили-сейчас в Питер и Москву. Там работа есть а сдесь одни кластеры-а работы нет.

  • akula09:05, 08.09.2016#

    Просто НАГЛЕЦЫ!

  • Лёня13:33, 08.09.2016#

    Вкаладываешь в ребёнка сотни тысяч, бегаешь добиваешься, задницу надрываешь и ни кто не поможет, за то потом, когда успех начинают глодки рвать это наш это мы его вырастили. Да хрен вам, это заслуга только родителей!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:40, 08.09.2016#

    Да не нужен этот клуб из легионеров. Деньги нужны на детский спорт!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:41, 08.09.2016#

    Кормим за большие деньги варягов а в детский сорт нет денег!

  • Алекссндр23:29, 08.09.2016#

    Правильно А адмирал на хрен и луч. Все деньги в детей а не варягов. Тогда будет и футбол и хоккей в Приморье !

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