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Сотрудники "Луча-Энергия" просят губернатора Приморья спасти клуб от разорения
Под письмом отчаяния подписались сотрудники «Луча-Энергия» и родители юных футболистов
Сотрудники ФК «Луч-Энергия» и родители юных футболистов обратился к губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой спасти клуб от разорения. В настоящее время главная команда Приморья занимает последнее место в ФНЛ и уже десять матчей не может одержать победу.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
ФК «Луч-Энергия», организация с более чем полувековой историей, десятилетиями являющийся визитной карточкой Приморского края, находится на грани гибели. Последние годы в клубе сложилась тяжелейшая финансовая ситуация, на данный момент ставшая катастрофической: задолженности по заработной плате приблизились к пяти месяцам. В такой ситуации поднимается вопрос о существовании не только клуба, но и его сотрудников!
ФК «Луч-Энергия» - это сложная многоуровневая структура, в состав которой входит не только главная команда, но и другие подразделения, одним из которых является Центр подготовки юных футболистов. Это более 300 детей 12 возрастных групп, требующих постоянного медицинского, методического и материального обеспечения. Сейчас всё это планомерно и методично приходит к разрушению.
Футбольный интернат, который был организован в ШИОД ВГУЭС и который долгие годы собирал в своих стенах талантливых футболистов Приморского края и всего Дальнего Востока, из-за финансовых долгов ФК «Луч-Энергия» закрыл свои двери для детей. За долгие годы существования клуба через ЦПЮФ прошли десятки тысяч детей, которые воспитывались в атмосфере патриотизма и любви к родному краю. Трудно переоценить социальную значимость этого крупнейшего центра дополнительного образования в регионе. Но на данный момент он может прекратить своё существование из-за долгов по заработной плате в 5 месяцев.
И все это происходит в преддверии 60-летия клуба, первого в истории чемпионата мира по футболу в России и на фоне призывов руководства страны всячески поддержать детский футбол как спорт номер один в мире.
Мы, сотрудники ФК «Луч-Энергия», родительский комитет ЦПЮФ, просим вас взять под личный контроль решение финансовых проблем ФК «Луч-Энергия» и принять активное участие в жизни клуба как первое лицо Приморского края, спортивно-социальным брендом которого долгие годы является ФК «Луч-Энергия», - говорится в письме клуба.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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Комментарии
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Р‚в„ўР вЂ™Р’В Р В 08:54, 08.09.2016#
Вон работники Радиоприбора тоже обращались к правительству -Рогозин пяткой в грудь стучал-не разорим завод!Всё , сдох бобик!Завод консервируют, Дубне он и с доплатой не нужен, хозяин Борбот остался. Ну и нах такая власть нужна????Зато по ящику о создании новых рабочих мест орут не переставая!Раньше люди на Дальний восток на заработки ездили-сейчас в Питер и Москву. Там работа есть а сдесь одни кластеры-а работы нет.
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К Дарькину обращайтесь, это он вас прикормил к краевому бюджету. А у нас и без вас нахлебников хватает, взять к примеру Адмирал- новую игрушку нового губера.