Хоккей: "Адмирал" разгромил во Владивостоке "Спартак"

Дублями отметились Дмитрий Лугин и Артем Подшендялов, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

8 сентября. Владивосток, КСК «Фетисов Арена», 5,5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

0:1 – Васильев (Иванников, Коробов) – 04:51.

1:1 – Лугин (Блам, Фисенко) – 08:52.

2:1 – Подшендялов (Макаров, Глазков) – 39:44.

3:1 – Подшендялов (Глазков) – 41:11.

4:1 – Лугин (Бергфорс, Фисенко) – 44:26 (5x4).

Вратари: Налимов – Иванников, Энгрен.

Броски: 32 (18-4-10) – 22 (5-10-7).

Штраф: 10 (2-2-6) – 14 (6-0-8).

«Адмирал» начал первую в сезоне домашнюю серию с победы над возрожденным «Спартаком», ворота которого защищал Евгений ИВАННИКОВ. Но одним из героев встречи стал не бывший, а нынешний страж ворот «моряков». Иван НАЛИМОВ в начале встречи пропустил совсем необязательную шайбу, но после сделал несколько важных спасений. За 16 секунд до сирены на второй перерыв Артем ПОДШЕНДЯЛОВ забил гол, ставший победным, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Герман ТИТОВ, главный тренер ХК «Спартак»:

- Хочу поздравить «Адмирал» с заслуженной победой. Первый период полностью провалили – провели его безобразно. Такого еще не было – ребята просто не играли! Хорошо, что остались в игре при счете 1:1. Потом во втором периоде много нагнетали, создавали моменты, но соперника выручил вратарь, а мы в концовке необязательный гол получили. На третий период вышли заряженными, но пропустили быстрые голы.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Отличный первый период провели. Наверное, это сыграло с нами злую шутку, так как на второй вышли неконцентрированные, из-за этого проблемы начались. Второй период вообще прошел под диктовку «Спартака» - тут Налимов оставил нас в игре, дважды вытащив невероятные шайбы. Ну и Подшендялов в самой концовке периода снял вопросы, забив важнейший с психологической точки зрения гол в раздевалку. Ну а в третьем периоде вышли раскрепощенные, и нам удались быстрые голы, которые все вопросы сняли о победителе (пресс-служба ХК «Адмирал»).

«Амур» в Хабаровске проиграл «СКА» 0:3.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Влад ивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА