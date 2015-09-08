www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Зенит-2" оказался сильнее владивостокского "Луча-Энергия"

08 Сентября 2015, 07:41 | Владивосток

«СКА-Энергия» одержал вторую победу после возвращения Александра Григоряна

7 сентября. Санкт-Петербург, МСА стадиона «Петровский», 1 тыс. зрителей. «Зенит-2» (Санкт-Петербург) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 3:1 (1:0)

«Зенит-2»: Кержаков, Иванов, Ящук (Вяткин,62), Лобов, Попов, Зинков, Палиенко (Иванов, 88), Зырянов, Богаев, Марков (Долов, 80), Киреенко (Назимов, 90).

«Луч-Энергия»: Довбня, Гузь, Бабенков (Зюзин, 88), Семенов, Гаджибеков, Колычев, Пономаренко (Казанков, 56), Клопков Селищев, Козлов (Гордиенко, 46), Столбовой (Вотинов, 46).

Голы: Марков (15), Попов (64), Долгов (82) - Гаджибеков (55).

«Луч-Энергия» начал трехматчевое выездное турне с ожидавшегося поражения. Увы, но особого запаса прочности у приморцев в этом сезоне не наблюдается. Один раз подопечные Олега Веретенникова смогли отыграться, на большее их попросту не хватило. В составе «Зенита-2» на поле вышел бывший игрок «Луча» Константин ЛОБОВ, защищавший цвета нашей команды в 2004-2007 гг., в том числе в высшей лиге. 

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Комментарий будет кратким. Ни игрой, ни результатом мы недовольны.

- Повлияло ли на результат то, что по владивостокскому времени вы играли поздней ночью?

- Не думаю, что повлияло. Вообще не знаю, кто запустил это в прессу. Если поставили матч на семь часов вечера, будем играть в это время. В следующем туре в Туле у нас стоит игра в то же время. Должны играть в то время, в которое назначили.

- Вы произвели две замены в перерыве. Это значит, что вы были недовольны действиями игроков в первом тайме?

- Мы внутри команды это будем обсуждать. На правом фланге были проблемы, и мы выпустили свежего игрока, чтобы обезопасить его. Гордиенко с этим справился. Что касается Вотинова, нам нужно было выпустить габаритного форварда, который мог бы зацепиться за мяч. «Зенит»-2 неплохо прессинговал нас в центре поля.

Владислав РАДИМОВ, главный тренер ФК «Зенит-2»:

- Мы играли в одного опорного, в связи с этим просили Зырянова не распыляться. Первый тайм в нашем исполнении был близок к идеальному. После перерыва немножко проседали. Пришлось вернуться к игре с двумя опорниками, что в какой-то мере нам помогло. Мы стали лучше прерывать атаки. Стандарты в очередной раз удивили соперника. Болельщикам это нравится.

- У «Зенита»-2 результаты в матчах с фаворитами ФНЛ лучше, чем с остальными командами. Это просто совпадение?

- В большей степени да. С «Енисеем» мы доминировали во втором тайме, играя в меньшинстве. Нам не хватает уверенности. Во втором дивизионе мы тоже сначала заняли десятое место, потом привыкли. Нужно время. Сейчас мы привыкли к ФНЛ, стали показывать футбол, близкий к тому, который хотим видеть. Я уже говорил, что мы никогда не закроемся, мы обязаны играть до последнего. К тому же ребятам из дубля тоже надо давать практику.

- Как оцените дебют Михаила Кержакова?

- Давно доказано, что он приятный парень и отличный вратарь. Вы видели, как спокойно он играл. Кроме него у меня три прекрасных вратаря: Обухов, Бабурин, Мжельский, но, к сожалению, может играть только один. Скрепя сердце оставляю кого-то вне заявки, хотя была идея сегодня заявить всех.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 17 сентября в Туле против "Арсенала".

Тем временем хабаровский «СКА-Энергия» одержал первую победу после возвращения Александра ГРИГОРЯНА. Вслед за разгромом «КАМАЗа» наши соседи вырвали волевую победу в Иркутске у местного «Байкала» 2:3.

После десяти туров «Луч-Энергия» занимает 7-ое место с 17 очками в активе, «СКА-Энергия» идет на 16-ом месте с 9 очками.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Зенит-2".

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  футбол 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru