"Зенит-2" оказался сильнее владивостокского "Луча-Энергия"

«СКА-Энергия» одержал вторую победу после возвращения Александра Григоряна

7 сентября. Санкт-Петербург, МСА стадиона «Петровский», 1 тыс. зрителей. «Зенит-2» (Санкт-Петербург) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 3:1 (1:0)

«Зенит-2»: Кержаков, Иванов, Ящук (Вяткин,62), Лобов, Попов, Зинков, Палиенко (Иванов, 88), Зырянов, Богаев, Марков (Долов, 80), Киреенко (Назимов, 90).

«Луч-Энергия»: Довбня, Гузь, Бабенков (Зюзин, 88), Семенов, Гаджибеков, Колычев, Пономаренко (Казанков, 56), Клопков Селищев, Козлов (Гордиенко, 46), Столбовой (Вотинов, 46).

Голы: Марков (15), Попов (64), Долгов (82) - Гаджибеков (55).

«Луч-Энергия» начал трехматчевое выездное турне с ожидавшегося поражения. Увы, но особого запаса прочности у приморцев в этом сезоне не наблюдается. Один раз подопечные Олега Веретенникова смогли отыграться, на большее их попросту не хватило. В составе «Зенита-2» на поле вышел бывший игрок «Луча» Константин ЛОБОВ, защищавший цвета нашей команды в 2004-2007 гг., в том числе в высшей лиге.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Комментарий будет кратким. Ни игрой, ни результатом мы недовольны.

- Повлияло ли на результат то, что по владивостокскому времени вы играли поздней ночью?

- Не думаю, что повлияло. Вообще не знаю, кто запустил это в прессу. Если поставили матч на семь часов вечера, будем играть в это время. В следующем туре в Туле у нас стоит игра в то же время. Должны играть в то время, в которое назначили.

- Вы произвели две замены в перерыве. Это значит, что вы были недовольны действиями игроков в первом тайме?

- Мы внутри команды это будем обсуждать. На правом фланге были проблемы, и мы выпустили свежего игрока, чтобы обезопасить его. Гордиенко с этим справился. Что касается Вотинова, нам нужно было выпустить габаритного форварда, который мог бы зацепиться за мяч. «Зенит»-2 неплохо прессинговал нас в центре поля.

Владислав РАДИМОВ, главный тренер ФК «Зенит-2»:

- Мы играли в одного опорного, в связи с этим просили Зырянова не распыляться. Первый тайм в нашем исполнении был близок к идеальному. После перерыва немножко проседали. Пришлось вернуться к игре с двумя опорниками, что в какой-то мере нам помогло. Мы стали лучше прерывать атаки. Стандарты в очередной раз удивили соперника. Болельщикам это нравится.

- У «Зенита»-2 результаты в матчах с фаворитами ФНЛ лучше, чем с остальными командами. Это просто совпадение?

- В большей степени да. С «Енисеем» мы доминировали во втором тайме, играя в меньшинстве. Нам не хватает уверенности. Во втором дивизионе мы тоже сначала заняли десятое место, потом привыкли. Нужно время. Сейчас мы привыкли к ФНЛ, стали показывать футбол, близкий к тому, который хотим видеть. Я уже говорил, что мы никогда не закроемся, мы обязаны играть до последнего. К тому же ребятам из дубля тоже надо давать практику.

- Как оцените дебют Михаила Кержакова?

- Давно доказано, что он приятный парень и отличный вратарь. Вы видели, как спокойно он играл. Кроме него у меня три прекрасных вратаря: Обухов, Бабурин, Мжельский, но, к сожалению, может играть только один. Скрепя сердце оставляю кого-то вне заявки, хотя была идея сегодня заявить всех.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 17 сентября в Туле против "Арсенала".

Тем временем хабаровский «СКА-Энергия» одержал первую победу после возвращения Александра ГРИГОРЯНА. Вслед за разгромом «КАМАЗа» наши соседи вырвали волевую победу в Иркутске у местного «Байкала» 2:3.

После десяти туров «Луч-Энергия» занимает 7-ое место с 17 очками в активе, «СКА-Энергия» идет на 16-ом месте с 9 очками.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Зенит-2".