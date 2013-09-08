Главный приз Pacific Open-2013 уехал в Москву

Московская команда "Магазин Стритбол" повторила свой успех 2011 года, владивостокская команда ПСРЗ в четвертьфинал домашнего турнира не пробилась.

Финал превратился в дерби двух столиц - "Магазин Стритбол" против "Улыбки" из Санкт-Петербурга. Игра проходила с переменным успехом, но опыт москвичей сказал свое веское слово - 10:8! В довесок к титулу победителя "Магазин Стритбол" получил чек на 240 тыс. рублей. Хватит на обратные билеты и красную икру.

Напомним, что международный турнир по баскетболу 3х3 с призовым фондом 500 тыс. рублей проходил 7 сентября на центральной площади приморской столицы. В турнире приняли участие 10 команд, в том числе из Джакарты (Индонезия) и Токио (Япония).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.pacificopen.ru