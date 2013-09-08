Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главный приз Pacific Open-2013 уехал в Москву
Московская команда "Магазин Стритбол" повторила свой успех 2011 года, владивостокская команда ПСРЗ в четвертьфинал домашнего турнира не пробилась.
Финал превратился в дерби двух столиц - "Магазин Стритбол" против "Улыбки" из Санкт-Петербурга. Игра проходила с переменным успехом, но опыт москвичей сказал свое веское слово - 10:8! В довесок к титулу победителя "Магазин Стритбол" получил чек на 240 тыс. рублей. Хватит на обратные билеты и красную икру.
Напомним, что международный турнир по баскетболу 3х3 с призовым фондом 500 тыс. рублей проходил 7 сентября на центральной площади приморской столицы. В турнире приняли участие 10 команд, в том числе из Джакарты (Индонезия) и Токио (Япония).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото www.pacificopen.ru
Новости тематики
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
Новости раздела
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- В Приморье появится канатная дорога
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода