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Владивостокский экипаж взял «серебро» на Первенстве мира в классе «Кадет»
В Германии завершилось Первенство мира в классе «Кадет», проходившее с 27 июля по 5 августа, в г. Кулюгсборн на акватории Балтийского моря.
По смете Минспорттуризма РФ это соревнование не финансировалось, и от России принимало участие всего 2 экипажа, приехавших за свой счет и за счет клубов: первый номер молодежной сборной России – экипаж Ильи Полищука (Владивосток, яхт-клуб «Семь Футов») и экипаж Ольги Косточка (Московская обл.).
В соревновании приняли участие 75 экипажей из 12 стран.
На протяжении всей регаты экипаж Ильи Полищука и Ильи Гайдаенко показывал очень стабильный результат. По словам тренера нашей команды Дениса Гайдаенко за время Первенства наша команда была награждена табличками, как лучший экипаж по итогам одного из гоночных дней. После 8 гонок Илья Полищук и Илья Гайдаенко вышли на 1-е место, но потом уступили пальму первенства польскому экипажу. В итоге упорного соперничества, с одинаковым количеством очков с экипажем из Польши, наши ребята на втором месте. И лишь наибольшее количество первых приходов у польского экипажа определило победителя.
Тройка призеров выглядит так:
1. Maciej Kamiński/Szymon Ostrowski – Польша
2. Илья Полищук/Илья Гайдаенко – Россия
3. Anton Sasson/Julian Sasson– Австралия
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