ХК "Адмирал" будет готовиться в Финляндии и Чехии

Подготовка ко второму сезону в КХЛ команда начнет с медицинского осмотра 11-14 июля во Владивостоке

Тренерский штаб ХК "Адмирал" определился с планом подготовки команды к чемпионату КХЛ 2014-2015. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет во Владивостоке с 15 по 30 июля. В его рамках 27 июля состоится товарищеский матч ХК "Адмирал" - ХК "Сахалинские Акулы" (участник МХЛ), сообщает официальный сайт клуба.

С 31 июля по 10 августа приморский клуб проведет учебно-тренировочный сбор в Финляндии (город Коувола), с 11 по 25 августа - в Чехии (город Карловы Вары)

На сборах в Финляндии и Чехии приморцы сыграют несколько контрольных матчей, даты будут сообщены дополнительно.

Соседи из Хабаровска также начнут подготовку с медицинского осмотра с 11 по 15 июля. К 13 июля ХК "Амур" соберется в полном составе. Тренировки продолжатся до 3 августа, после чего хоккеисты отправятся в Чехию, где проведут несколько товарищеских встреч.

Олег КЛИМЕНКО. Владивосток, ZRPRESS.RU

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.