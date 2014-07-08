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ХК "Адмирал" будет готовиться в Финляндии и Чехии

08 Июля 2014, 11:18 | Владивосток

Подготовка ко второму сезону в КХЛ команда начнет с медицинского осмотра 11-14 июля во Владивостоке

Тренерский штаб ХК "Адмирал" определился с планом подготовки команды к чемпионату КХЛ 2014-2015. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет во Владивостоке с 15 по 30 июля. В его рамках 27 июля состоится товарищеский матч ХК "Адмирал" - ХК "Сахалинские Акулы" (участник МХЛ), сообщает официальный сайт клуба.

С 31 июля по 10 августа приморский клуб проведет учебно-тренировочный сбор в Финляндии (город Коувола), с 11 по 25 августа - в Чехии (город Карловы Вары)

На сборах в Финляндии и Чехии приморцы сыграют несколько контрольных матчей, даты будут сообщены дополнительно.

Соседи из Хабаровска также начнут подготовку с медицинского осмотра с 11 по 15 июля. К 13 июля ХК "Амур" соберется в полном составе. Тренировки продолжатся до 3 августа, после чего хоккеисты отправятся в Чехию, где проведут несколько товарищеских встреч.

Олег КЛИМЕНКО. Владивосток, ZRPRESS.RU

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: ХК "Адмирал"  КХЛ 



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Комментарии

  • Псевдоним16:09, 08.07.2014#

    Так все таки Адмирал или Амур

  • ник17:10, 08.07.2014#

    Надо внимательно читать! Написано "Соседи из Хабаровска также. . . . ".

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