Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ХК "Адмирал" будет готовиться в Финляндии и Чехии
Подготовка ко второму сезону в КХЛ команда начнет с медицинского осмотра 11-14 июля во Владивостоке
Тренерский штаб ХК "Адмирал" определился с планом подготовки команды к чемпионату КХЛ 2014-2015. Первый учебно-тренировочный сбор пройдет во Владивостоке с 15 по 30 июля. В его рамках 27 июля состоится товарищеский матч ХК "Адмирал" - ХК "Сахалинские Акулы" (участник МХЛ), сообщает официальный сайт клуба.
С 31 июля по 10 августа приморский клуб проведет учебно-тренировочный сбор в Финляндии (город Коувола), с 11 по 25 августа - в Чехии (город Карловы Вары)
На сборах в Финляндии и Чехии приморцы сыграют несколько контрольных матчей, даты будут сообщены дополнительно.
Соседи из Хабаровска также начнут подготовку с медицинского осмотра с 11 по 15 июля. К 13 июля ХК "Амур" соберется в полном составе. Тренировки продолжатся до 3 августа, после чего хоккеисты отправятся в Чехию, где проведут несколько товарищеских встреч.
Олег КЛИМЕНКО. Владивосток, ZRPRESS.RU
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
Новости тематики
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Адмирал" оказался в нокауте
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
- "Луч" не смог снять ничейного проклятия
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
Новости раздела
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
- "Адмирал" оказался в нокауте
- "Луч" уже почти в десятке!
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
Так все таки Адмирал или Амур