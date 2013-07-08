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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" начал с поражения в Оренбурге

08 Июля 2013, 09:21 | Владивосток

Клуб из Владивостока в первом туре первенства ФНЛ уступил "Газовику" 0:1. Единственный мяч хозяева провели с пенальти на 36-й минуте. Отличился КОБЯЛКО.

"Луч-Энергия": КОТЛЯРОВ, ТЕТРАШВИЛИ, ДЖИОЕВ, РОМАНОВИЧ, СОЛОВЕЙ, ПОНОМАРЕНКО, КЛОПКОВ, КОЧУБЕЙ (КИСЕЛЕВ, 42), РОМАНЕНКО, МАВЛЕТДИНОВ (ТИХОНОВЕЦКИЙ, 70), ДОРОЖКИН.

Под занавес Клопков дальним ударом едва не сравнял счет - мяч попал в штангу.Отметим интересный статистический факт - на двоих команды подали всего лишь один (!) угловой, у ворот "Луча-Энергия".

"У нас состав обновлен на 70-80%, и по качеству игры в первом туре выжали максимум. По опасным моментам и контролю мяча было равенство, поэтому результат определило качество игры нападающих. Нам нужно усиливать другие компоненты, первый блин вышел комом", - отметил после матча главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН.

"Голевых моментов у нас было больше. После перерыва мы играли на удержание счета, но могли получше распорядиться своими контратаками. Взяли очень важные три очка", - главный тренер "Газовика" Роберт ЕВДОКИМОВ.

Остальные матчи 1-го тура завершились с такими результатами:

"СКА-Энергия" - "Салют" - 0:0

"Енисей" - "Ротор" - 1:4

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" - 0:1

"Сибирь" - "Торпедо" Москва - 2:1

"Уфа" - "Алания" - 2:1

"Ангушт" - "Нефтехимик" - 1:1

"Мордовия" - "Спартак-Нальчик" - 3:0

"Шинник" - "Балтика" - 1:1

Следующую игру футболисты "Луча-Энергии" проведут 13 июля на своем поле против "Шинника". Начало в 18 часов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: григорян  спорт  луч-энергия  футбол 



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