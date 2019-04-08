Московский тренер обозвал футбольное поле во Владивостоке "огородом"

«Луч» отобрал очки у самой результативной команды ФНЛ

Футбол. 7 апреля. ОЛИМП-первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/2019. Владивосток. Стадион «Динамо», 1,9 тыс. зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Чертаново» (Москва) - 0:0

«Луч»: Котляров, Марущак, Пономаренко, Степанец, Насадюк, Калугин (Хлебородов, 33), Дзахов (Машнев. 60), Замалиев, Визнович (Акопян, 79), Гордиенко, Часовских (Кротов, 69).

«Чертаново»: Радионов, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Колесниченко (Герчиков, 86), Ежов, Витюгов (Михайлов, 89), Горшков, Пруцев, Прудников (Молчанов, 82), Сарвели.

На 79-ой минуте в составе хозяев дебютировал местный воспитанник, 19-летний полузащитник Сетрак АКОПЯН.

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер ФК «Чертаново»:

- Приятно не пропускать голы, но когда не забиваешь пенальти, даже при равной игре, остается осадок. Настоящего футбола не получилось, поскольку очень тяжелое поле. Приходилось подстраиваться под то, что есть. Обычно в ФНЛ хорошие поля, но сегодня Владивосток дал почувствовать, что значит футбол в таких вот условиях. Даже у хозяев было много невынужденных потерь, которые было сложно предсказать. Мы старались подготовиться к таким условиям, пытались что-то моделировать.

- Что скажете о пенальти?

- Так получилось, что Солдатенков и Сарвели не забивали свои последние пенальти, а Прудников заработал этот пенальти и решил пробить. Пока у нас нет игрока, который стабильно бы бил пенальти.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Боевая игра с командой, которая на протяжении сезона показывает стабильный футбол, набирает очки. Эта команда, на мой взгляд, самая обученная из всех. И в этом большая заслуга их главного тренера. Что было бы, пропусти мы с пенальти? Взбодрились бы или наоборот сникли? Я сказал ребятам в раздевалке, что должен быть подъем, когда вратарь выручает. Ребята более-менее задвигались, была инициатива, но пока хромают фланги. Это наша третья домашняя игра и я не могу сказать, что мы стоим на месте. Но на победу мы не наиграли, хотя были подходы к воротам соперника.

- С чем связана ранняя замена Калугина?

- Он не попал в игру.

«СКА-Хабаровск» на свое поле переиграл «Шинник» 1:0.

После 30 туров «Луч» занимает 13-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе, «СКА-Хабаровск» идет на 8-ом месте с 45 очками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч»