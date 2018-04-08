Александр Григорян: "Просто собрать вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!"

Главный тренер «Луча-Энергия» не хочет идти на поводу у оборзевших фанатов

Первенство ФНЛ. 7 апреля. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) - 0:1 (0:1). Гол: Кичин, 26 (с пенальти).

«Луч-Энергия»: Абакумов, Больевич, Таказов, Цуканов, Марущак, Фомин, Машнев, Бажев (Дзахов, 46), Гордиенко (Гелоян, 35), Павленко (Макарчук, 76), Хлебородов (Мязин, 35).

«Енисей»: Нестеренко, Васильев, Мильдзихов, Кичин, Жиров, Камешс (Саркисов, 70), Исаев (Фатуллаев, 58), Стеклов (Сердеров, 64), Иванов, Обрадович, Комков (Гасанов, 83).

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер ФК «Енисей»:

- Сегодня мы добились самого главного — результата. Учитывая погодные условия, нелегкое поле, на котором качественный футбол не смогла показать ни одна команда, на первый план выходила самоотдача, борьба, желание игроков. Благодарен команде, что выиграли эту борьбу и добились результата. Очень тяжелые и важные три очка после двух подряд поражений. В очередной раз убедился, что «Луч-Энергия» очень хорошая, организованная команда. У Александра Витальевича Григоряна всегда такие команды были. Пользуясь случаем хочу пожелать Владивостоку решить задачу и остаться в ФНЛ!

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Безусловно, мы должны были сыграть лучше в первые 15 минут. Вместо того, чтобы доминировать на поле отпустили инициативу. В дальнейшем удалось завладеть мячом, но это было только территориальное преимущество. Замены, которые мы сделали усилили игру, но не настолько, чтобы переиграть «Енисей». Соперник — команда комбинационного плана, но свой футбол показать им сегодня не удалось, потому что было много единоборств, да и качество поля наложило свой отпечаток. Исход решил пенальти. Совершенно глупое поражение. Ничейная игра.

- Есть объяснение большому количеству индивидуальных ошибок игроков?

- Да. Это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их «петушарами»? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собрать вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет! Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я тридцать официальных матчей выиграл с «Лучом», я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы. Взять и уехать из-за того, что кучка из тридцати пяти человек тебя не хочет видеть? Нет.

Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак. Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает. Теперь нужно думать о выезде, где каждое очко на вес золота, а три очка за шесть!

Турнирная таблица

№ Клуб И В Н П М О 1 Енисей 31 21 5 5 57-23 (34) 68 2 Оренбург 31 21 4 6 46-21 (25) 67 3 Крылья Советов 31 21 4 6 52-19 (33) 67 4 Балтика 31 16 5 10 38-30 (8) 53 5 Тамбов 31 15 6 10 44-31 (13) 51 6 Сибирь 31 13 9 9 33-24 (9) 48 7 Динамо СПб 31 12 12 7 40-35 (5) 48 8 Шинник 31 13 8 10 41-36 (5) 47 9 Кубань 31 10 10 11 38-37 (1) 40 10 Волгарь 31 10 9 12 31-32 (-1) 39 11 Авангард 31 9 11 11 35-38 (-3) 38 12 Химки 31 10 6 15 28-39 (-11) 36 13 Спартак-2 31 9 8 14 38-53 (-15) 35 14 Олимпиец 31 8 10 13 31-42 (-11) 34 15 Ротор-Волгоград 31 8 9 14 29-35 (-6) 33 16 Луч-Энергия 31 7 11 13 29-39 (-10) 32 17 Томь 31 7 10 14 26-46 (-20) 31 18 Тюмень 31 7 10 14 33-44 (-11) 31 19 Зенит-2 31 7 7 17 35-51 (-16) 28 20 Факел 31 5 8 18 14-43 (-29) 23

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»