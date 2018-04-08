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Александр Григорян: "Просто собрать вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!"

08 Апреля 2018, 08:56 | Владивосток

Главный тренер «Луча-Энергия» не хочет идти на поводу у оборзевших фанатов

Первенство ФНЛ. 7 апреля. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) - 0:1 (0:1). Гол: Кичин, 26 (с пенальти).

«Луч-Энергия»: Абакумов, Больевич, Таказов, Цуканов, Марущак, Фомин, Машнев, Бажев (Дзахов, 46), Гордиенко (Гелоян, 35), Павленко (Макарчук, 76), Хлебородов (Мязин, 35).

«Енисей»: Нестеренко, Васильев, Мильдзихов, Кичин, Жиров, Камешс (Саркисов, 70), Исаев (Фатуллаев, 58), Стеклов (Сердеров, 64), Иванов, Обрадович, Комков (Гасанов, 83).

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер ФК «Енисей»:

- Сегодня мы добились самого главного — результата. Учитывая погодные условия, нелегкое поле, на котором качественный футбол не смогла показать ни одна команда, на первый план выходила самоотдача, борьба, желание игроков. Благодарен команде, что выиграли эту борьбу и добились результата. Очень тяжелые и важные три очка после двух подряд поражений. В очередной раз убедился, что «Луч-Энергия» очень хорошая, организованная команда. У Александра Витальевича Григоряна всегда такие команды были. Пользуясь случаем хочу пожелать Владивостоку решить задачу и остаться в ФНЛ!

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Безусловно, мы должны были сыграть лучше в первые 15 минут. Вместо того, чтобы доминировать на поле отпустили инициативу. В дальнейшем удалось завладеть мячом, но это было только территориальное преимущество. Замены, которые мы сделали усилили игру, но не настолько, чтобы переиграть «Енисей». Соперник — команда комбинационного плана, но свой футбол показать им сегодня не удалось, потому что было много единоборств, да и качество поля наложило свой отпечаток. Исход решил пенальти. Совершенно глупое поражение. Ничейная игра.

- Есть объяснение большому количеству индивидуальных ошибок игроков?

- Да. Это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их «петушарами»? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собрать вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет! Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я тридцать официальных матчей выиграл с «Лучом», я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы. Взять и уехать из-за того, что кучка из тридцати пяти человек тебя не хочет видеть? Нет.

Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак. Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает. Теперь нужно думать о выезде, где каждое очко на вес золота, а три очка за шесть!

Турнирная таблица

Клуб

И

В

Н

П

М

О

1

Енисей

31

21

5

5

57-23 (34)

68

2

Оренбург

31

21

4

6

46-21 (25)

67

3

Крылья Советов

31

21

4

6

52-19 (33)

67

4

Балтика

31

16

5

10

38-30 (8)

53

5

Тамбов

31

15

6

10

44-31 (13)

51

6

Сибирь

31

13

9

9

33-24 (9)

48

7

Динамо СПб

31

12

12

7

40-35 (5)

48

8

Шинник

31

13

8

10

41-36 (5)

47

9

Кубань

31

10

10

11

38-37 (1)

40

10

Волгарь

31

10

9

12

31-32 (-1)

39

11

Авангард

31

9

11

11

35-38 (-3)

38

12

Химки

31

10

6

15

28-39 (-11)

36

13

Спартак-2

31

9

8

14

38-53 (-15)

35

14

Олимпиец

31

8

10

13

31-42 (-11)

34

15

Ротор-Волгоград

31

8

9

14

29-35 (-6)

33

16

Луч-Энергия

31

7

11

13

29-39 (-10)

32

17

Томь

31

7

10

14

26-46 (-20)

31

18

Тюмень

31

7

10

14

33-44 (-11)

31

19

Зенит-2

31

7

7

17

35-51 (-16)

28

20

Факел

31

5

8

18

14-43 (-29)

23

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

 

Автор:
Теги: футбол  александр григорян  "луч-энергия" 



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