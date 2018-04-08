Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Александр Григорян: "Просто собрать вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!"
Главный тренер «Луча-Энергия» не хочет идти на поводу у оборзевших фанатов
Первенство ФНЛ. 7 апреля. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) - 0:1 (0:1). Гол: Кичин, 26 (с пенальти).
«Луч-Энергия»: Абакумов, Больевич, Таказов, Цуканов, Марущак, Фомин, Машнев, Бажев (Дзахов, 46), Гордиенко (Гелоян, 35), Павленко (Макарчук, 76), Хлебородов (Мязин, 35).
«Енисей»: Нестеренко, Васильев, Мильдзихов, Кичин, Жиров, Камешс (Саркисов, 70), Исаев (Фатуллаев, 58), Стеклов (Сердеров, 64), Иванов, Обрадович, Комков (Гасанов, 83).
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер ФК «Енисей»:
- Сегодня мы добились самого главного — результата. Учитывая погодные условия, нелегкое поле, на котором качественный футбол не смогла показать ни одна команда, на первый план выходила самоотдача, борьба, желание игроков. Благодарен команде, что выиграли эту борьбу и добились результата. Очень тяжелые и важные три очка после двух подряд поражений. В очередной раз убедился, что «Луч-Энергия» очень хорошая, организованная команда. У Александра Витальевича Григоряна всегда такие команды были. Пользуясь случаем хочу пожелать Владивостоку решить задачу и остаться в ФНЛ!
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Безусловно, мы должны были сыграть лучше в первые 15 минут. Вместо того, чтобы доминировать на поле отпустили инициативу. В дальнейшем удалось завладеть мячом, но это было только территориальное преимущество. Замены, которые мы сделали усилили игру, но не настолько, чтобы переиграть «Енисей». Соперник — команда комбинационного плана, но свой футбол показать им сегодня не удалось, потому что было много единоборств, да и качество поля наложило свой отпечаток. Исход решил пенальти. Совершенно глупое поражение. Ничейная игра.
- Есть объяснение большому количеству индивидуальных ошибок игроков?
- Да. Это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их «петушарами»? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собрать вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет! Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я тридцать официальных матчей выиграл с «Лучом», я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы. Взять и уехать из-за того, что кучка из тридцати пяти человек тебя не хочет видеть? Нет.
Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак. Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает. Теперь нужно думать о выезде, где каждое очко на вес золота, а три очка за шесть!
Турнирная таблица
|
№
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
31
|
21
|
5
|
5
|
57-23 (34)
|
68
|
2
|
31
|
21
|
4
|
6
|
46-21 (25)
|
67
|
3
|
31
|
21
|
4
|
6
|
52-19 (33)
|
67
|
4
|
31
|
16
|
5
|
10
|
38-30 (8)
|
53
|
5
|
31
|
15
|
6
|
10
|
44-31 (13)
|
51
|
6
|
31
|
13
|
9
|
9
|
33-24 (9)
|
48
|
7
|
31
|
12
|
12
|
7
|
40-35 (5)
|
48
|
8
|
31
|
13
|
8
|
10
|
41-36 (5)
|
47
|
9
|
31
|
10
|
10
|
11
|
38-37 (1)
|
40
|
10
|
31
|
10
|
9
|
12
|
31-32 (-1)
|
39
|
11
|
31
|
9
|
11
|
11
|
35-38 (-3)
|
38
|
12
|
31
|
10
|
6
|
15
|
28-39 (-11)
|
36
|
13
|
31
|
9
|
8
|
14
|
38-53 (-15)
|
35
|
14
|
31
|
8
|
10
|
13
|
31-42 (-11)
|
34
|
15
|
31
|
8
|
9
|
14
|
29-35 (-6)
|
33
|
16
|
31
|
7
|
11
|
13
|
29-39 (-10)
|
32
|
17
|
31
|
7
|
10
|
14
|
26-46 (-20)
|
31
|
18
|
31
|
7
|
10
|
14
|
33-44 (-11)
|
31
|
19
|
31
|
7
|
7
|
17
|
35-51 (-16)
|
28
|
20
|
31
|
5
|
8
|
18
|
14-43 (-29)
|
23
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
Новости тематики
- Александр Григорян: "Просто собрать вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!"
- Бывший главный тренер "Луча" возглавит "СКА-Хабаровск"
- "Спартак-Приморье" вышел в плей-офф на ЦСКА-2
- "Луч-Энергия" не справился с "Балтикой"
- "Адмирал" оставили в КХЛ еще на один год
- Волейбольная "Приморочка" вышла на второе место в высшей лиге
- Александр Григорян пообещал сохранить "Луч" в Футбольной национальной лиге
- Руслан Кондратов: "Мы пришли в "Луч" всерьез и надолго"
- Глава Приморья поставил "Лучу" задачу выйти в премьер-лигу
- "Луч-Энергия" не смог снять проклятия Новосибирска
Новости раздела
- Александр Григорян: "Просто собрать вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!"
- Игроки "Балтики" улетали из Владивостока двое суток
- Бывший главный тренер "Луча" возглавит "СКА-Хабаровск"
- "Спартак-Приморье" вышел в плей-офф на ЦСКА-2
- "Луч-Энергия" не справился с "Балтикой"
- "Адмирал" оставили в КХЛ еще на один год
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- Волейбольная "Приморочка" вышла на второе место в высшей лиге
- Александр Григорян пообещал сохранить "Луч" в Футбольной национальной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Скандал с дефицитом льготных авиабилетов потребовал вмешательства полпреда Трутнева
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- В День птиц "Аистиные школы" открылись в северных районах Приморья
- Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%
- Игроки "Балтики" улетали из Владивостока двое суток
- Бизнес-империя Дарькина недосчиталась двух миллиардов