"Луч-Энергия" не может победить семь туров подряд

8 апреля. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 0:0.

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Коломыц (Носов, 46), Насадюк, Грицаенко, Пискунов, Пономаренко, Килин, Минич (Михалев, 62), Гриднев, Столбовой (Гордиенко, 85).

Героем матча мог стать ПОНОМАРЕНКО, запоровший сразу два убойных момента, в первом случае ударив выше ворот с трех метров.

«Луч-Энергия» не может победить уже семь туров подряд, сыграв шесть матчей ничью, а дома во Владивостоке команда желто-синие не выигрывали с 19 ноября прошлого года.

Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер ФК «Спартак-Нальчик»:

- Матч получился достаточно боевым. Для нас было важно внимательно сыграть в начале встречи, потому что организм из-за раннего начала игры еще не адаптирован. И перелет тяжелый. Наш тактический план на игру сработал. Но состояние поля не позволило командам показать более содержательный футбол. Было много подач и забросов мяча. Здесь у соперника было преимущество, потому что есть высокие футболисты. Тем не менее, я хочу похвалить свою команду.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Нам нужны победы. У нас сегодня были моменты, когда могли забить. Минич и Пискунов били. Но у соперника были заколдованные ворота. Поле плохое, мяч прыгает. Никак не можем забить. Вроде перешли во втором тайме на новую схему, но, увы. Проблемы у нас остаются. Хотя вроде не проигрываем. Некоторые ребята у нас играют «на уколах». Но они в все равно выходят. Травмированы ПЕТРАКОВ и МАШНЕВ. Будем варьировать состав, искать выходы.

В Хабаровске «СКА-Хабаровск» проиграл московскому «Динамо» 2:3. Хет-триком разразился лучший бомбардир ФНЛ ПАНЧЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».