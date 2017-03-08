"Луч-Энергия" отобрал очки у одного из фаворитов

Команда из Владивостока предстала на поле в боевом составе

8 марта. Первенство ФНЛ. Красноярск, стадион «Металлург». «Енисей» (Красноярск) – «Луч-Энергия» (Владивосток) - 0:0.

«Енисей»: Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Ланин, Иванов (Харитонов, 62), Семакин, Алиев, Камешс, Саркисов (Малоян, 60), Козлов (Самодин, 79).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Насадюк, Грицаенко, Попов, Пискунов, Коломыц, Машнев, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Гордиенко (Носов, 70, Белоногов, 91), Столбовой (Джигкаев, 87).

«Луч-Энергия» совершил очередной мини-подвиг, отобрав очки на чужом поле у команды, претендующей на попадание в стыковые матчи. Отметим, что в заявке отсутствовали Алексей РЕБКО и Илья МИХАЛЕВ, проявившие наибольшую активность в отстаивании справедливых требований игроков по погашению долгов по зарплате. Не полетел в Красноярск и молдавский защитник Адриан КАШКАВАЛ.

Напомним, что администрация ФНЛ утвердила проведение матча 26-го тура «Луч-Энергия» – «Динамо» (Москва) на стадионе «Арена Химки» в Химках 12 марта. Согласно календарю ФНЛ, матч является домашним для «Луча». Официальная версия переноса – «в связи с невозможностью проведения матча на стадионе «Динамо» во Владивостоке».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток