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Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота матча в Красноярске

08 Марта 2017, 10:33 | Владивосток

Команде погасили долги за прошлый год

Игроки футбольного клуба «Луч-Энергия», оказавшегося в долговой яме, отказались от бойкота сегодняшнего матча в Красноярске. По словам полузащитника Алексея РЕБКО, команда приняла решение вылететь на выездной матч, так как игрокам закрыли долги по зарплате за прошлый год, не считая премиальных.

Красноярск. 8 марта. Стадион «Металлург». «Енисей» (Красноярск) – «Луч-Энергия» (Владивосток). Начало матча в 11.00 мск. Судья: Роман ГАЛИМОВ (Улан-Удэ).

«Енисей», возглавляемый Андреем ТИХОНОВЫМ, на данный момент реально претендует на попадание в стыковые матчи с клубами РФПЛ, но в премьер-лигу особенно не торопится.

В последних семи матчах первенства ФНЛ на своем поле красноярцы праздновали шесть побед (+6=0-1), уступив лишь ярославскому «Шиннику». В каждой из этих встреч они забивали хотя бы один мяч в ворота соперников. «Луч-Энергия» в гостях имеет серию из пяти выездных поединков без поражений (+4=1-0).

В первом круге «Енисей» переиграл команду из Владивостока на выезде со счетом 2:0. «Луч-Энергия» точно с таким же результатом выиграл свой последний матч в Красноярске, состоявшийся в мае прошлого года.

Напомним, что администрация ФНЛ утвердила проведение матча 26-го тура «Луч-Энергия» – «Динамо» (Москва) на стадионе «Арена Химки» в Химках 12 марта. Согласно календарю ФНЛ, матч является домашним для «Луча». Официальная версия переноса – «в связи с невозможностью проведения матча на стадионе «Динамо» во Владивостоке».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

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Теги: футбол  долги  ФНЛ  "луч-энергия"  зарплата 



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