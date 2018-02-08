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"Луч-Энергия" проиграл "Уралу" не совсем по делу
Игра проходила «под диктовку» не очень квалифицированных кипрских арбитров
«Луч-Энергия» в первом матче в рамках сбора на Кипре проиграл представителю премьер-лиги «Уралу».
Пафос (Кипр), стадион «Tala». 7 февраля. «Урал» (Екатеринбург) – «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:1 (1:0)
«Урал»: Баклов, Фидлер, Ароян, Меркулов, Бевеев, Некрасов, Галимов, Глушков, Чантурия + 2 игрока на просмотре. На замены во втором тайме выходили: Полетаев + 2 игрока на просмотре.
На исходе первых пятнадцати минут игрок, нахдящийся в «Урале» на просмотре, воспользовался передачей МЕРКУЛОВА с фланга и ногой переправил мяч в сетку ворот «Луча-Энергия».
Во второй половине встречи соперники обменялись реализованными пенальти. Сначала счет с увеличили уральцы, а затем приморцы сократили отрыв. ПОЛЕТАЕВ, незадолго до этого сменивший в воротах «Урала» БАКЛОВА, коснулся мяча, но отразить 11-метровый удар все же не сумел.
Следующую игру на Кипре «Луч-Энергия» проведет уже в рамках Кубка ФНЛ - 10 февраля в первом туре группового раунда подопечные Александра ГРИГОРЯНА встретятся с лидером зоны «Урал-Приволжье» саранской «Мордовией».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Урал»
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