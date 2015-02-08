Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хоккей: "Адмирал" теряет шансы на выход в плей-офф
Команда Сергея Шепелева в Подольске опять оказалась на щите.
7 февраля. Подольск. ЛД "Витязь". "Витязь" (Чехов) - "Адмирал" (Владивосток) 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
"Адмирал": Проскуряков; Беляков – Хешка, Макаров (2) – Зубов-к – Угаров; Володин (2) – Глазков, Бергфорс – Сигарев – Гюнге; Земченок (2) – Кузьмин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков; Лисов, Иванов – Кузнецов (4) – Соколов; Горошанский.
Оба соперника пытаются вскочить на последнюю подножку уходящего поезда плей-офф. Для одного из них, похоже, попытка осталась неудачной. Команда Сергея ШЕПЕЛЕВА умудрились разбазарить очки в матчах против аутсайдеров Востока Амура и Кузни, затем проиграла "Нефтехимику", а на сладкое осталась без очков в Подольске. Осечкой "Адмирала" воспользовался "Автомобилист", после победы по буллитам в Мытищах над "Атлантом" 2:3 увеличивший до семи очков отрыв от главного конкурента за попадание в заветную восьмерку.
Слабым оправданием очередного фиаско моряков можно считать отсутствие двух форвардов, задействованных в Евротуре, – шведа Тома ВАНДЕЛЛЯ и россиянина Энвера ЛИСИНА. Однако и "витязи" после скандала и удаления до конца игры в игре с московским "Динамо" отсутствовал дисквалифицированный Максим АФИНОГЕНОВ.
Хозяева открыли счет в конце второго периода – отличился КУЧЕРЯВЕНКО. На 48-й минуте ВЫГЛАЗОВ удвоил преимущество подмосковной команды, но вскоре Константин МАКАРОВ в большинстве один гол отыграл. В концовке по уже сложившейся традиции не обошлось без тайм-аута, замены вратаря, но очков "Адмиралу" это не прибавило.
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер ХК "Адмирал":
- Матч был принципиальный, очки нужны были и нам, и хозяевам. Моментов создали на две игры, но подвела реализация, она была очень слабая. Не хватает нам исполнителей, в частности шведа, уехавшего в сборную, и Энвера ЛИСИНА. Это те игроки, которые помогли бы нам забить на один гол больше. Остальные ребята стараются, но, к сожалению, ещё не владеют тем мастерством, чтобы моменты реализовывать.
9 февраля "Адмирал" играет в Ярославле против "Локомотива". Слабо верится, что нынешние "моряки" способны на прошлогоднее чудо.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК "Витязь".
Новости тематики
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
- "Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
- "Адмирал" узнал схему сезона
Новости раздела
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо