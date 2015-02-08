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Хоккей: "Адмирал" теряет шансы на выход в плей-офф

08 Февраля 2015, 06:57 | Владивосток

Команда Сергея Шепелева в Подольске опять оказалась на щите.

7 февраля. Подольск. ЛД "Витязь". "Витязь" (Чехов) - "Адмирал" (Владивосток) 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

"Адмирал":  Проскуряков; Беляков – Хешка, Макаров (2) – Зубов-к – Угаров; Володин (2) – Глазков, Бергфорс – Сигарев – Гюнге; Земченок (2) – Кузьмин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков; Лисов, Иванов – Кузнецов (4) – Соколов; Горошанский.

Оба соперника пытаются вскочить на последнюю подножку уходящего поезда плей-офф. Для одного из них, похоже, попытка осталась неудачной. Команда Сергея ШЕПЕЛЕВА умудрились разбазарить очки в матчах против аутсайдеров Востока Амура и Кузни, затем проиграла "Нефтехимику", а на сладкое осталась без очков в Подольске. Осечкой "Адмирала" воспользовался "Автомобилист", после победы по буллитам в Мытищах над "Атлантом" 2:3 увеличивший до семи очков отрыв от главного конкурента за попадание в заветную восьмерку.

Слабым оправданием очередного фиаско моряков можно считать отсутствие двух форвардов, задействованных в Евротуре,  – шведа Тома ВАНДЕЛЛЯ и россиянина Энвера ЛИСИНА. Однако и "витязи" после скандала и удаления до конца игры в игре с московским "Динамо" отсутствовал дисквалифицированный Максим АФИНОГЕНОВ.

Хозяева открыли счет в конце второго периода – отличился КУЧЕРЯВЕНКО. На 48-й минуте ВЫГЛАЗОВ удвоил преимущество подмосковной команды, но вскоре Константин МАКАРОВ в большинстве один гол отыграл. В концовке по уже сложившейся традиции не обошлось без тайм-аута, замены вратаря, но очков "Адмиралу" это не прибавило.

Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер ХК "Адмирал":

- Матч был принципиальный, очки нужны были и нам, и хозяевам. Моментов создали на две игры, но подвела реализация, она была очень слабая. Не хватает нам исполнителей, в частности шведа, уехавшего в сборную, и Энвера ЛИСИНА. Это те игроки, которые помогли бы нам забить на один гол больше. Остальные ребята стараются, но, к сожалению, ещё не владеют тем мастерством, чтобы моменты реализовывать.

9 февраля "Адмирал" играет в Ярославле против "Локомотива". Слабо верится, что нынешние "моряки" способны на прошлогоднее чудо.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК "Витязь".

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал" 



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