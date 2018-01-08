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"Луч-Энергия" отправился в Турцию
Где встретится с чемпионом Румынии
Футбольный клуб «Луч-Энергия», перед которым поставлена задача сохранить прописку в первом дивизионе, с 9 по 28 января проведет первый тренировочный сбор в турецкий Белек. В связи с тем, что клубу, испытывающему финансовые проблемы, могут не открыть трансферное «окно», с основой будут наигрываться два игрока молодежной команды – 18-летний нападающий Егор ХОЛОДИЛОВ и 18-летний полузащитник Антон КРОТОВ, а также уже выступавший за «Луч» 21-летний вратарь Владимир ЗАМОРОКА, первую часть сезона выступавший за клуб «Сызрань-2003».
По словам главного тренера «Луча» Александра ГРИГОРЯНА, которые приводит пресс-служба клуба, на первом сборе футболистов ожидают ежедневные двухразовые комплексные тренировки, направленные на улучшение их функционального состояния, а также технической и тактической подготовки. Большое внимание будет уделено отработке действий при «стандартах» и разбору игры команды в осенней части первенства.
Помимо тренировок желто-синим предстоит провести в Турции 4 контрольных матча.
16 января соперником нашей командой станет ФК «Тирана» (идет на первом месте по итогам первого круга первой лиги первенства Албании). 18 января нас экзаменует ФК «Вииторул» из Констанцы (действующий чемпион Румынии); 22 января - ФК «Тобол» (5-е место в премьер-лиге Казахстана); 26 января - ФК «Силекс» (3-е место в премьер-лиге Македонии).
После первого сбора команда получит пятидневный отдых, а затем отправится на Кипр, где примет участие в Кубке ФНЛ. Кстати, желто-синие под руководством Александра Григоряна уже привозили Кубок ФНЛ во Владивосток.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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